Red Dot Design Award díjjal ismerték el a Graphasel első CSR tevékenységhez kötődő munkáját

Ukrán menekültek traumafeldolgozásával kapcsolatos projekt nyerte el többek között az idei Red Dot Design Award versenyének díját. A rangos elismerést a Graphasel Design Studio kapta, akik idén először kaptak vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) keretében végzett tevékenységeikért szakmai díjat.

A Red Dot díja azért különleges, mert ez a Graphasel első nemzetközileg is díjazott, CSR tevékenységhez kötődő munkája. Megbízójuk, a 2018-ban létrejött Traumaközpont Nonprofit Kft. komoly szakmai bázisra és módszertanra építő segítő szervezet, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy traumatizált személyeket és családtagjaikat pszichiátriai, pszichoterápiás, pszichológiai kezeléssel, illetve pszicho-szociális tanácsadással segítse. Zömében hátrányos helyzetű vagy előítélettel kezelt társadalmi csoportokhoz tartozók pszichológiai ellátásával, illetve olyan traumát átélt személyek rehabilitációjával foglalkoznak, akiknek az anyagi vagy társadalmi helyzete nem teszi lehetővé a szakszerű, folyamatos segítséghez való hozzáférést.

Az Ukrajnából menekülőket segíti a program

A Traumaközpont a szomszédunkban zajló háború kapcsán indított új programot, melynek keretében az ukrán menekültek háború okozta mentális, pszichés nehézségeivel, sérüléseivel való megküzdésében támogatja a szervezethez segítségért fordulókat. A projekt célja, hogy komplex módon segítse az Ukrajnából menekülők pszichoszociális jólétét, mentális egészségét. Ennek érdekében ingyenes pszichológiai tanácsadást, illetve terápiás lehetőséget biztosítanak egyéni és csoportos formában, valamint érzékenyítő kampány és események által hívják fel a figyelmet a mentális egészség fontosságára és az elérhető segítségre.

„A Graphasel feladata volt, hogy a szakemberek által készített pontos brief-ek alapján olyan illusztrációkat készítsenek, melyek online csatornákon terjesztve meg tudják szólítani az Ukrajnából érkező menekülteket és sikeresen vonják be őket a terápiás programokba. Az igazi szakmai kihívást az jelentette, hogy a pszichológusok által megadott témákat – stresszkezelés, megküzdés az extrém stresszel, Trauma-informed nevelés, gyász – úgy kellett vizuálisan feldolgoznunk és megmutatnunk, hogy az az azonosulás érzetét keltse a megszólítottakban azáltal, hogy az átélt traumákat természetes módon, az élet hétköznapi részeként ábrázolták, mint ahogyan a menekültek azokat valóban meg is élték az elmúlt időszakban. Ezután az illusztrációkat a Traumaközpont és a vele együttműködő segélyszervezetek különböző online terjesztési csatornákon juttatták el a menekültekhez, mint a menekültek telegram, Facebook és Viber csoportjai, az UNHCR info oldala és a Mig Aid infóoldal. A közös munka sikerét igazolja, hogy közel 15 ezer menekült kapott szakmai segítséget a szervezet szakembereitől.” – mesélik a stúdió vezetői.

A Red Dot Design Award a világ egyik legnagyobb grafikai és designer versenye, melynek díjait minden évben három kategóriában ítélik oda: termékdesign; márka és kommunikációs design; koncepciótervezés. A Graphasel Design Studio a korábbi években is nyert már elismerést többek között csomagolástervezési, látogatóirányítási rendszer tervezési munkáiért. A 2023-as Red Dot kicsit többet is adott a Drozsnyik Dávid és Ördögh László vezette tervezői csapatnak, mint a korábbiak. Ebben az évben a Traumaközponttal való közös projektjük mellett további három díjat kapott a budapesti Graphasel: a Furmint Vodka csomagolástervezése, a Cecei sör csomagolástervezése és a Fina Image videojának elkészítése is díjat érdemelt a Red Dot szakmai zsűrijének megítélése szerint.