Piaci gondokat okoz nálunk az ukrán gabona, a kormány meghosszabbítaná az importtilalmat

Továbbra sem engedné be Magyarországra az ukrán gabonát a kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Brüsszel szeptember közepéig tiltotta meg az ukrán gabona behozatalát, de az érintett országok szerint legalább az év végéig meg kellene hosszabbítani az intézkedést. Nagy István agrárminiszter a Kossuth Rádióban arra is felhívta a figyelmet, már korábban is nagy mennyiségű ukrán termény ragadt Magyarországon. A kormány szerint a tranzitdíj-támogatás lehetne az egyik megoldás.