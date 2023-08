Perzselő hőség, hamisítatlan nyár – mutatjuk, milyen időjárással indul a hét

Túlnyomóan derült idő várható, de a vasárnap délután északnyugatra kevés fátyol- és gomolyfelhő besodródhat.

Időjárási helyzet Európában:

A Balti-tenger felett lévő középpontjával egy ciklon örvénylik kontinensünk északi részén. A hullámzó frontálzónája mentén felhős az ég, szórványosan záporok is kialakulnak. Ugyancsak ciklon örvénylik a Kelet-európai-síkság felett is. Kontinensünk délebbre eső részein anticiklon, illetve leszálló légmozgás a meghatározó, így kevés felhő, sok napsütés a jellemző. Szárazföldünkön a legmelegebb az Ibériai-félszigeten van, ott 40, 42 fokot is meghaladja a csúcshőmérséklet. A Kárpát-medence időjárásában hétfő estig lényegi változás nem fog történni, marad a túlnyomóan derült idő.

Várható időjárás hétfő éjfélig:

Túlnyomóan derült idő várható, de a vasárnap délután északnyugatra kevés fátyol- és gomolyfelhő besodródhat. Sopron tágabb térségében nem zárható ki gyenge zápor, esetleg zivatar, de az ország túlnyomó részén nem lesz csapadék. A Kisalföldön olykor megélénkülhet a délies szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, ennél hűvösebb csak a hidegre hajlamos részeken lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 34 fok között alakul.

Kiemelt kép: Gyerekek hűsölnek a fővárosi Széllkapu Park szökőkútjában a nyári hőségben 2023. július 10-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)