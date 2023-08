Ma még élvezhetjük a jó időt, de vasárnapra ez megváltozhat

Az időszak alatt döntően derült idő várható, csak kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, de vasárnap délután az északnyugati tájakon kialakulhat egy-egy zápor, zivatar.

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens déli, illetve középső területei felett anticiklon okoz nyugodt, de egyre melegebb időt. Délnyugati áramlással főként a Pireneusi-félsziget fölé érkezik forró, szaharai eredetű levegő, ennek megfelelően azon a területen mérik a legmagasabb hőmérsékletet: több helyen is 40, egyes területeken már 45 fok felett tetőzik a hőség. Mozgalmasabb, hűvösebb az idő a Brit-szigetek térségében, ott egy ciklon hatására a csúcsértékek nagyrészt 25 fok alatt maradnak. A ciklon hosszan elnyúló, hullámzó frontrendszere a Skandináv-félszigettől egészen a Vizcayai-öbölig ér, a front mentén eső, zápor, helyenként zivatar is kialakul. Zivatarok még a Kelet-európai-síkságon is előfordulnak, melyek az első jeleit mutatják egy kimélyülőben lévő ciklonnak. A Kárpát-medence időjárását az anticiklon alakítja, amely derült, döntően eseménytelen időjárást okoz térségünkben.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Az időszak alatt döntően derült idő várható, csak kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, de vasárnap délután az északnyugati tájakon kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, azonban a Kisalföldön vasárnap megélénkül a déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 32 fok között várható.

