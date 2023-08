Folyamatos a védekezés, rekordközeli a folyók vízállása: a Dráva közelít az 1972-es vízszinthez, Győrben lezártak egy parkolót a Rába miatt

Majlátpusztán 585 centiméterre emelkedett a Dráva vízszintje, még egy-két centiméteres emelkedés várható – jelentette a közmédia helyszíni tudósítója az M1 Híradóban. Mint ismert több száz kilométernyi folyószakaszon védekeznek az áradás ellen a vízügyi szakemberek Magyarországon. A Dráva mellett a Rába és a Mura vízállása is rekordközeli.

„Úgy néz ki, hogy a tetőzés közelébe ért már a Dráva. Talán egy-két centimétert emelkedhet még a folyó, de ennél magasabb már nem nagyon lesz” – számolt be az M1 tudósítója Majlátpusztán. Hozzátette, a víz a mentett oldali településeket védő töltésig ér, jelenleg 585 centiméterig áll a folyó vízszintje.

„A szakemberek felkészültek arra is, ha különleges jelenségek bukkannának fel a mentett oldalon. Már előkészítettek fóliákat, homokzsákokat, hogy ha áteresztések lennének, csurgások, esetleg buzgárok törnének föl, akkor is biztonsággal tudják védeni a területet” – fejtette ki Sasvári Bernadett.

Eközben az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) péntek kora délután azt közölte az MTI-vel, hogy a Dráván Szentborbásnál az elhúzódó tetőzést követően stagnáló, majd lassan apadó vízjárás várható.

Drávaszabolcsnál a vízügyi szakemberek a következő 24 órában is fokozott készültség mellett várják a tetőzést, amely akár új rekordot is hozhat.

A Dráván a Szentborbás alatti szakaszon harmadfokot meghaladó, a valaha mért legmagasabb vízállás közeli árhullám alakulhat ki Drávaszabolcs térségében. Felhívták a figyelmet arra, hogy a lassú tetőzést követően sem állhat le a munka, ugyanis a hatalmas víztömeg miatt kialakulhatnak árvízi jelenségek, mint például buzgárok, töltéssuvadások.

Hozzátették: ezen a védekezési szakaszon is felkészülten, továbbra is 24 órában figyelik és várják a vízügyesek az érkező víztömeget, hiszen

a folyó ezen a szakaszon 1972 óta most először közelíti meg az akkor mért legmagasabb (596 centiméter) vízszintet.

A drávai árhullám levonulása, illetve a tetőzési időpontok és magasságok jelentős mértékben függnek a dubravai vízerőműből történő eresztés mértékétől és ütemétől. A tetőzés Drávaszabolcsnál pénteken várható, elhúzódó tetőzéssel.

Az áradó Dráva Drávaszabolcsnál, balról a Dráva-híd, jobbról a hajóállomás 2023. augusztus 10-én (Fotó: MTI/Katona Tibor).

Az OVF tájékoztatása szerint az elmúlt napokban homokzsákokkal erősítették meg az állami védvonalat, amely mögött 31 települést kell megvédeni.

Közölték azt is, az árvízvédelmi készültségekkel érintett védelmi szakaszokon továbbra is a fokozatoknak megfelelő éjjel-nappali figyelő- és járőrszolgálatot látnak el a vízügyi igazgatóságok. A Dráva mentén több olyan település található, ahol az önkormányzat védekezik, mert nincs állami védvonal. Ha szükséges, az önálló védekezésű településeknek is azonnal segítséget nyújtanak a vízügyi szakemberek – írták.

Lezárták a Petőfi híd lábánál található parkolót Győrben a Rába folyó áradása miatt. A vízállás azonban nem veszélyeztet lakott területeket. A helyiek szerint inkább látványos, mint fenyegető állapotok uralkodnak a városban.

„Ma reggel vízállásokat, vízhozamokat mértek a szakemberek, az extrém állások miatt naponta kétszer vizsgálják ilyenkor a folyókat a szakemberek. A városban reggel, pontban fél 9-kor 430 centiméter magasan állt a Rába, a Mosoni-Duna 370 centiméter magas volt. Mostanra ez már biztosan emelkedett, hiszen 13 óra körül kezdődött a tetőzés. A szakemberek azt mondják, hogy ez hosszú órákon át eltarthat” – mondta az M1 helyszíni tudósítója.

Az OKF szerint a Rábán az árhullám levonulása továbbra is zavartalan, a folyó tetőzése péntek délután várható Győr térségében. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelő- és járőrszolgálatot tartanak, de eddig különösebb probléma nem jelentkezett.

Győrben a vízállás péntek délután megközelíti, de akár el is érheti a rakpart szintjét, de a tetőzés várhatóan nem éri el árvízvédelmi készültségi szintet (500 centiméter).

A folyó a megemelkedő vízhozam miatt a város térségében is nagyobb tömegű uszadékot szállíthat.

A Mura vízgyűjtőjén a következő öt napban jelentős esőre nem lehet számítani, a Murán Letenyénél folytatódik az apadás.

Az országban még mindig csaknem 200 kilométeren van elrendelve árvízvédelmi készültség, ebből 45 kilométeren még mindig a legmagasabb, harmadfokú a készültség. Hozzátették: a vízgyűjtő területeken a most következő pár napban nem kell csapadékra számítani, tehát az árhullámoknak nincs utánpótlása.