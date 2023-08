Harmadfokú az árvízi riasztás a Dráván, a Murán és a Rábán – Éjt nappallá téve dolgoznak a szakemberek, hogy megfékezzék a megáradt folyókat

Tovább árad a Dráva a somogyi és baranyai szakaszokon: Drávaszabolcsban ma várják a tetőzést, a településen folyamatos a védekezés, rekordközeli vízszintet is elérhet a folyó. Országszerte csaknem 400 kilométeren van árvízvédelmi készültség, ebből több mint 200 kilométeren harmadfokú.

Homokzsákokkal védik az áradástól az M1 Híradóban bemutatott házat Drávaszabolcsnál. A portát körülvevő kerítés szinte ki sem látszik a vízből. Mostanra már a helyi kikötőt sem lehet megközelíteni. Víz alatt vannak az információs és KRESZ-táblák is. Ráadásul egyre több helyen jelennek meg szivárgások.

Folyamatos figyelő- és járőrszolgálatot működtetnek a vízügyi igazgatóságok a folyó baranyai szakaszán. Óránként ellenőrzik a szakemberek a Dráva vízszintjének emelkedését a töltéseken.

A vízmérce az egyik szakaszon csütörtökön reggel 9 órakor 560 centiméteren állt. A Dráva vízszintje egy éjszaka alatt több mint 20 centimétert emelkedett. A településen megállás nélkül védekeznek, ott ugyanis a vízszint a rekordközeli mértéket, akár a 600 centimétert is elérheti.

„Ma estére, illetve éjszakára várható a folyó tetőzése és centimétereken múlik, hogy vajon megdől-e a legmagasabb itt mért vízállás vagy sem. Most egy picit csökken a Dráva emelkedésének az üteme, ez egyébként a tetőzés közelében megszokott jelenség, és mi is arra számítunk, hogy hosszan el fog húzódni az árhullám tetőzése, illetve az áradás levonulása is” – közölte az M1 helyszíni tudósítója.

De nemcsak a Dráva baranyai szakaszán adott sok munkát a megáradt folyó a vízügyi szakembereknek, hatalmas terület van víz alatt a Somogy vármegyei szakaszon is. Bár Barcsnál már szerdán volt a tetőzés 536 centiméteren, ott is rendkívül lassú apadásra számítanak.

A szabadstrand teljes területe még most is víz alatt áll. Az augusztus végére tervezett programokat is le kell mondani emiatt.

„Az éjszaka az már nyugalmas volt, hiszen 5 órakor tetőzött a Dráva. És 4 órán keresztül tartotta az 536 centiméteres magasságot. Ma reggelre már elindult szépen lassan az apadás. Nyolc centivel lejjebb vagyunk 528 centiméternél. Ezt is jósolták a vízügyesek” – mondta Koós Csaba, Barcs polgármestere.

Országszerte több folyón is vízügyi készültség van érvényben. Harmadfokú, vagyis a legmagasabb a riasztás a Dráva, a Mura és a Rába egyes szakaszain.

„Még mindig több száz kilométeren kellett elrendelni, és ennek a nagy része harmadfokú, azaz a legmagasabb készültség. Ez azt jelenti, hogy itt, ezeken a szakaszokon, területeken a nap 24 órájában dolgoznak a kollégáim. Nagyon sok szakembert át kellett rendelni az ország több részéről, Szolnokról, Bajáról, Szegedről, hogy itt a Dráva mentén, illetve pár nappal korábban még a Mura mentén segítsenek” – nyilatkozta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Hatalmas, több tíz kilós uszadékok úsznak a Rábán Győrnél. Felgyorsult sodrással tekereg a folyó át a városon.

Az elmúlt napokban sokat emelkedett ott is a vízszint. A tetőzést csütörtökön az éjszakai órákban várják a szakemberek.

„A Rába magyarországi szakaszán folyamatosan halad ez az árhullám lefelé. Jelen pillanatban Árpás környékén tart a tetőzés, és valóban ide, Győrre várhatóan ma este érkezik meg, itt egy olyan fél napot tartózkodik” – mondta Gombás Károly, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központi védelemvezető-helyettese.

Győrben péntekre vonulhat le az árhullám. Ott a szakemberek 450–470 centiméteres vízállásra számítanak, ami már nem éri el a készültségi szintet.

Kiemelt kép: Az áradó Dráva Őrtilosnál (Fotó: MTI/Katona Tibor)