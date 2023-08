Felhajthatjuk Churchill szivarfüstös lelkét vagy Frida Kahlo hangulatát

Hogyan jut el két barát a pult vendégoldaláról oda, hogy szivarfüstös signature koktélokat készítsenek és olyan kreatív koncepció mentén forradalmasítsák a bárkultúrát, amilyet itthon kevés helyen tapasztalni? A ShowRum Spirit Bar nem mindennapi koktéljai minden betérőt elkápráztatnak.

A nyitás előtt még minimális vendéglátós tapasztalattal rendelkező tulajdonosnak, Roth Egonnak és az üzletvezető Spalek Andrásnak régóta tetszett már az exkluzív koktélok világa, és hosszas kutatómunka után nyitották meg végül saját bárjukat 2022 májusában. Az elmúlt egy évben a signature koktélok mellett fontos eleme a helynek, hogy olyan röviditalokat kínálnak, amelyeket máshol nem kapunk meg, ezzel szeretnék tágítani az emberek látókörét, megmutatni a kevésbé ismert, de kiváló minőségű italokat.

Noha a tulajdonos és az üzletvezető maguk is dolgoztak vendéglátásban, szerveztek bulikat, de a nyitásig még sosem álltak a pult másik oldalán. Mivel alapvetően megvolt az érdeklődés, vendégként is szerették nézni, hogyan készül egy ital, és lenyűgözőnek találták azt a kreativitást, amely egy koktél megálmodásához és elkészítéséhez szükséges, egész hamar sikerült autodidakta módon elsajátítani a tudást. Természetesen ma már van a csapatban bartender végzettségű kolléga is, de ennek ellenére is hatalmas vállalás volt nulla előélettel, kizárólag a szenvedélytől és elszántságtól fűtve elindulni ezen az úton – talán épp ez a két hajtóerő a titka annak, hogy egyre sikeresebbek.

Amikor világossá vált számukra, hogy a koktéloké lesz a főszerep, kezdődhetett a „tanulmányi kirándulás”. Szabadnapokon végigjárták kis híján az összes magyar koktélbárt, majd később a Top 50 bár közül is jó néhányat, mint például az első helyezett barcelonai Paradiso. Leültek a pulthoz, és minden idegszálukkal figyeltek: a kínálatra, az alapanyagokra, az eszközökre, a technológiákra, a stílusra, a megjelenésre, a munkamorálra és a hangulatra. Intenzíven szívták magukba az információkat, majd a rengeteg inspirációt magukra szabták, így alakult ki az az egyéni stílus, amelynek ízelítője már az új itallapon is tetten érhető.

Dobos torta, Frida Kahlo és Churchill az itallapon

Az is viszonylag hamar világossá vált, hogy szeretnék a gasztronómia részévé emelni a koktélozást itthon is. Az elsődleges céljuk, hogy bemutassák a magyar embereknek, hogy a bárkultúra világszinten eljutott egy olyan színvonalra, mint a Michelin-csillagos éttermek. Ehhez pedig komplex, kidolgozott, máshol nem tapasztalható ízeket kínálnak a vendégeknek, mindezt pedig a lazaság, az emberközeliség és a megfizethetőség jegyében.

Az élményt a mára már kialakult komoly koncepció adja: a jelenlegi signature ajánlatban 3-4 hónapnyi munka van. A világ különböző országait, gasztronómiájuk jellemző ízvilágát adják át folyékony formában, a közhelyeket lehetőleg elkerülve, ehhez pedig az adott ország egy-egy híres szülötte adott plusz inspirációt. Így készült el a ShowRum Dobos József tortája ihlette, pálinkás magyar koktélja, vagy a mexikói Frida Kahlót idéző, tequila alapú, grapefruittal és frissen őrölt kávéval megbolondított itala vagy épp kerül Churchill szivarfüstös lelke a koktélos pohárba. A bárban mindezek mellett számos ország híressége jelenik meg egy-egy signature koktélban: Franciaország Bonaparte Napoleon, Japán Emperor Shõwa (Hirohito), Oroszország Pjotr Ilyics Tchaikovsky, Amerikai Egyesült Államok John F. Kennedy, Jamaica pedig Bob Marley révén.

Az italokhoz, melyek nem alkoholfajsúlyosak, hanem inkább komplex ízvilágot felmutatóak, saját készítésű alapanyagokat, összetevőket, kiegészítőket használnak.

„Azt akartuk, hogy vagy összetevőben, vagy elkészítési módban legyen olyan egyéni megoldás, amely megmutatja, hogy ezek vagyunk mi, ez a mi sajátunk. A saját készítésű alapanyagokkal sokkal könnyebben a saját ízlésünkre tudjuk formálni az italokat, sokkal jobban kombinálhatóak egymással” – fejtette ki koncepciójukat Roth Egon, a ShowRum Spirit Bar tulajdonosa.

A bárban természetesen a klasszikus koktélok is megtalálhatóak, amelyek a tőlük elvárt ízvilágot hozzák mindenféle körítés nélkül, és ezek nagy része alkoholmentes változatban is kérhető. A tulajdonosok azonban azt tervezik, hogy a következő koncepcióváltáskor már a signature koktélok között is elérhető lesz alkoholmentes.