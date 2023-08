Évente 1000 kínai lemezajtót bontanak ki és cserélnek biztonsági ajtóra

Magyarországon a 90’-es években lezajlott betöréshullám világított rá leginkább arra, mennyire fontos a biztonságos bejárati ajtó nemcsak a családi házakban, de lakótelepi lakások esetében is. Évente 1000 db kínai lemez bejárati ajtót kell kicserélni amiatt, mert vagy feltörték vagy tönkrement, vagy pedig nem megfelelő a hő- és hangszigetelése. A bejárati ajtó vásárlása és beszerelése hosszú időre jelent egyszeri beruházást, ha körültekintően választunk.

Egy 100%-ban magyar tulajdonú, harmadik generációs családi vállalkozás 30 éves története, mely kezdete óta folyamatosan új fejlesztéseket és innovatív technológiákat alkalmaz, hogy korszerű biztonsági ajtói minden igénynek megfeleljenek. Hogy mitől biztonságos egy ajtó, abba Kiss Richárd, a Nívó csoport szakértője nyújtott betekintést.

Otthona biztonsága mindenki számára lényeges, azonban a biztonságról alkotott elképzelések igencsak eltérőek. Van, aki már annyitól nyugodtan alszik, hogy egy bármilyen ajtó védi a háza, lakása bejáratát, és olyan is van, aki egy betörésbiztos változattól nem fogja magát és az értékeit veszélyben érezni.

„Általában a családi házak lakói óvatosabbak, igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy védjék ingatlanjukat és értékeiket az illetéktelen behatolóktól. Ők többnyire magas kerítést építenek, a kaput mindig kulcsra zárják, és nem ritkák az olyan plusz biztonsági megoldások sem, mint a mozgásérzékelős kültéri fényforrás, riasztó, kamerarendszer, biztonsági ajtó, okos zárrendszer vagy éppen egy éber házőrző kutya” – ismertette Kiss Richárd, biztonsági szakértő, a Nívó csoport cégvezetője.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel ellentétben a társasházi és lakótelepi lakások esetén korántsem tapasztalható ilyen fokú védelem. Pedig fontos lenne, hiszen annak ellenére, hogy a lépcsőházakhoz többnyire csak az ottlakók rendelkeznek kulccsal, létezik egy olyan univerzális nyitókód a főbejárati ajtóhoz, ami, ha illetéktelen birtokába kerül, szabad bejárást enged az egész épületben.

„A lakásajtó esetében se vegyük félvállról a biztonságot! A lépcsőházra semmiképp sem szabad „első számú biztonsági vonalként” tekinteni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy maga a lakásajtó legyen az, ami majd távol tartja a betörőket” – jegyezte meg a szakember, aki csapatával a hosszú évek folyamán egy olyan biztonsági ajtót állított össze, ami hamar elveszi a kedvét a rossz szándékkal érkezőknek.

Eddig és ne tovább!

Egy hatékony, egyedi biztonsági ajtó, bár lehet, hogy elsőre egy szimpla faajtónak tűnik, azonban cseppet sincs egy „súlycsoportban” azokkal. A belsejében ugyanis egy 1,5 mm vastag tömör acéllemez helyezkedik el, amit ügyesen eltakar a szigetelőréteg és a külső faburkolat. A 3 db cilinderzár 3 kicsapónyelvvel és 3 fix záródási ponton egyesül a 2 mm vastag szénacél zártszelvényből készült tokkal, a 38 decibeles hangszigetelés pedig nemcsak a betörőket, hanem a lépcsőház bosszantó zajait is kizárja.

„Aki a lakásajtó biztonságát is szem előtt tartja, annak valószínűleg akkor sem keletkezik kára, ha egy betörő bejutott a lépcsőházba és esetleg egy-két lakásba is. Hiszen egy társasházban bőven van választék, a hívatlan látogató pedig jó eséllyel azt a lakást fogja választani, ahová könnyen és gyorsan be tud osonni, nem pedig azt, amit a legmasszívabb lakásajtó véd” – mutatott rá Kiss Richárd.

A biztonság kulcsa a zárban van

Amikor új bejárati ajtót vásárolunk, amellett, hogy a méretét, a típusát, illetve a színét kiválasztjuk, van egy további nagyon fontos teendőnk. Mégpedig a zárak optimális megválasztása. Hiszen a masszív biztonsági ajtóhoz szükséges egy nehezen feltörhető zárszerkezet is, különben rést hagyunk a pajzson.

„A normál, fogazott kulcs helyett javasolt pontfúrt, másolásvédett kulcsot választani. Hagyományos kulcsot manapság maximum a beltéri ajtóknál érdemes használni, ugyanis a kulcsok nem egyedileg, csak az adott zárhoz készülnek, hanem egy-egy típusú zárat bármely vele kompatibilis kulcs kinyithat. Ilyen esetben a betörőnek csupán annyi a dolga, hogy megállapítsa, hogy az ajtóhoz milyen kulcsra van szükség, amit ezt követően a legközelebbi zárszaküzletben be is tud szerezni. A modern biztonsági záraknál ma már alapvető, hogy több ponton záródnak, és egyedi kulcs nyitja őket. Ezt a kulcsot lemásoltatni sem tudja akárki, ugyanis szükség lesz hozzá a kódkártyára, ami a tulajdonosnál van. Csak a kártya bemutatását követően készülhet másolat a kulcsról” – sorolta a biztonsági szakértő. Hozzátette, hogy a különböző zárkategóriák más és más szintű védelmet nyújtanak, de ma már a legalapszintűbb verziók is legalább 3 perces védelmet adnak, a legprofibb típusokat pedig 15 perc alatt sem lehet a saját kulcsa nélkül kinyitni.

Szabványajtót vagy egyedit?

A barkácsáruházak és a nyílászárókat forgalmazó cégek katalógusai tele vannak szebbnél szebb bejárati ajtókkal. Akad köztük többféle színű, méretű, tömör és üveges, jobbos és balos, díszesebb és visszafogottabb. A bemutatótermekben és az áruházakban azonnal láthatjuk élőben is a termékeket, és ha találunk olyat, ami megfelel az ízlésünknek, rögtön meg is vásárolhatjuk.

„Az egyedi nyílászárók megrendelésre készülnek, nem létezik belőlük két teljesen egyforma darab. Mi a Nívónál is egyedi bejárati ajtókat készítünk, melyet a megrendelő elképzelései alapján gyártunk le. Az érdeklődők a tervezőben virtuális formában megalkothatják leendő ajtajukat, majd a helyszíni felmérés és a végleges egyeztetések után legyártjuk azt a saját üzemünkben. Nálunk nemcsak az ajtó méretét, hanem színét, marásmintáját, üvegbetéteket, kilincseket és rozettákat, zárrendszereket is személyre lehet szabni, így mindenkinek olyan ajtaja lehet, amilyet megálmodott” – tájékoztatott a Nívó csoport cégvezetője, aki azt is elárulta, hogy legújabb, 1000 m2 alapterületű gépsorukkal már a készajtók gyártását is megkezdték, amelyekkel hamarosan személyesen is találkozni lehet majd néhány barkácsáruház kínálatában, illetve a Nívó bemutatótermeiben. Így akinek megtetszett egy-egy típus, és nincs szüksége egyedi méretre, az gyorsabban beszerezheti a Nívó ajtót is, mint eddig.

Szintén újdonságként jelentek meg a piacon a gondozásmentes, fa hatású fémkerítés-rendszereikkel, amelyekkel ugyancsak egyedi és biztonságos megoldást kínálnak ügyfeleiknek. Emellett a diszkrét térelválasztást szolgáló falpaneleik és egyedi fejlesztésű pergoláik is izgalmas színeket hoznak az otthonokba.

A kiemelt kép illusztráció.