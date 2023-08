Centiken múlik a rekordvízállás a Dráván, elhúzódó tetőzésre számítanak a szakemberek

Csütörtök éjszakára várják a Dráva tetőzését a szakemberek Drávaszabolcsnál. A településen folyamatos a védekezés, ugyanis akár a rekordközeli, 600 centiméter feletti vízszintet is elérheti a folyó, 51 éves rekord dőlhet meg ezzel. A Rába magyarországi szakaszán is folyamatosan halad lefelé az árhullám, Győrnél várhatóan péntek reggel tetőzik a folyó. A dunántúli folyókon megindult lassú apadás miatt ugyanakkor úgy tűnik, nem lesz szükség a védelmi bizottság ülésének összehívására – mondta György István területi közigazgatásért felelős államtitkár az M1 Híradónak.

Homokzsákokkal védik az áradástól a Híradó felvételein látható házat Drávaszabolcsnál. A portát körülvevő kerítés szinte ki sem látszik a vízből. Nem lehet megközelíteni a kikötőt, és víz alatt vannak az információs és KRESZ-táblák is. Egyre több helyen jelennek meg szivárgások.

Folyamatos figyelő- és járőrszolgálatot működtetnek a vízügyi igazgatóságok a folyó baranyai szakaszán. A szakemberek óránként ellenőrzik a Dráva vízszintjének emelkedését a töltéseken.

Drávaszabolcs térségében 31 települést kell megóvni, méghozzá hosszú időn át, ugyanis elhúzódó tetőzésre készülnek a szakemberek.

„Bár úgy tűnik, hogy nyugodtak a körülmények, ez egy rekordárvíz. Őrtilosnál már megdöntötte az eddigi legnagyobb szintet, amelyet 1972-ben mértünk utoljára. Minden rekordárvíz magával hordozza azt a kockázatot, hogy olyan új jelenségek vannak a védvonalakon, az épített települési környezetben, amelyek újabb veszélyeket rejtenek magukban. Ezért rendkívül fontos volt, hogy erre az árvízre nagyon felkészüljünk” – mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója.

Helyszínbejárást tartottak a szakemberek csütörtökön

György István területi közigazgatásért felelős államtitkár az egyeztetést követően azt mondta:

kiválóan zajlik a védekezés, nem lesz szükség a védelmi bizottság összehívására. Egyelőre helyi szinten kell kezelni az árvízhelyzetet, tette hozzá.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)

„Azt figyeltük, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor szükséges, hogy a koordináció megtörténjen, amikor magasabb szintre kell léptetni a szervezői feladatokat, a logisztikai feladatok ellátását. Ez, hála istennek, nem következett be. Holnap (péntek) hajnalra várjuk a tetőzését a Drávának. Úgy tűnik, hogy nem lesz szükség arra, hogy összehívjuk a védelmi bizottsági ülését” – mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár.

Húsz centiméter hiányzik az 50 éves rekordvízálláshoz

„A vízmérce jelenleg 573 centimétert mutat itt Drávaszabolcsnál, ez azt jelenti, hogy még közel 20 centiméter szükséges ahhoz, hogy az 1972-es eddigi legmagasabb vízállást elérje a Dráva” – számolt be Sasvári Bernadett élő bejelentkezésben az M1 Híradóban.

A drávaszabolcsi hajókikötőt gyakorlatilag elárasztotta a víz. A folyó közelében a homokzsákokon keresztül is szivárog a víz, de a lakóházak a vízügyi szakemberek szerint egyelőre biztonságban vannak. Csurgások és kisebb szivárgások figyelhetők meg, de ezeket is figyelemmel kísérik a vízügyi szakemberek.

Nemcsak az nehezíti a vízügyesek munkáját, hogy megáradt a folyó, hanem az is, hogy szinte „sétálóutcává” váltak a környező utak, sok a bámészkodó turista Drávaszabolcson. Ezért a polgárőrség is kivonult, hogy segítsenek az emberek biztonságos terelésében

– számolt be a közmédia tudósítója. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy csak bámészkodni ne menjenek ki a folyópartra.

Somogyban is „nyakig ér” a víz

Hatalmas terület van víz alatt Dráva a Somogy vármegyei szakaszán is. Bár Barcsnál már szerdán tetőzött a folyó 536 centiméteren, itt is rendkívül lassú apadásra számítanak.

A barcsi kerékpárút kilenc kilométeres szakaszának 80 százalékát elárasztotta az árhullám, az augusztus végére tervezett programokat is le kell mondani emiatt.

„Barcs egyetlen szabadstrandjának bejáratánál állunk. Csak néhány méterre tudtuk megközelíteni, és jól látszik, hogy itt is már majd’ húszcentis a vízmagasság, eddig öntötte el a Dráva az egyetlen szabadstrandot. Körülöttünk mindent víz ölel körül. Az augusztus 26-ára tervezett programot is lemondta az önkormányzat, hiszen ezen a helyszínen rendezték volna meg a városnapot” – számolt be Komáromi Krisztina, a közmédia tudósítója.

Hatalmas, több tízkilós uszadékok úsztak a Rábán Győrnél. Felgyorsult sodrással tekereg a folyó át a városon. Az elmúlt napokban sokat emelkedett a vízszint.

A Rába tetőzését csütörtökön az éjszakai órákban várják a szakemberek, emiatt a rakparton lezárásokra is számítani lehet.

„A Rába magyarországi szakaszán folyamatosan halad az árhullám lefelé. Jelen pillanatban Árpás környékén tart a tetőzés, és Győrre várhatóan ma este érkezik meg, és körülbelül fél napot tartózkodik majd itt” – mondta Gombás Károly, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság védelemvezető-helyettese.

Győrben péntekre vonulhat le az árhullám. Itt a szakemberek 450–470 centiméteres vízállásra számítanak, ami már nem éri el a készültségi szintet.

Kiemelt kép: Az áradó Dráva Drávaszabolcsnál, jobbról a hajóállomás, 2023. augusztus 10-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)