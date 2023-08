Balatonfüreden köt ki pénteken a BalatONkoncert színpadhajója, amelyen három napon keresztül mások mellett fellép az Anna and the Barbies, Paulina, a HoldEső és a Dirty Slippers is.

A speciális, magyar fejlesztésű színpadhajó füredi megállója a borhetek programsorozatához kapcsolódik, így a Tagore sétányon végighúzódó boros standok között szabadon maradó partszakaszon, közvetlenül a part mellett zajlanak majd az ingyenes koncertek – közölték a szervezők az MTI-vel. Pénteken az Anna and the Barbies és a Dirty Slippers, szombaton pedig Paulina és zenekara lép fel, de koncertet ad majd a HoldEső, az Intermezzo Jazztrio, a Lunda, Haagen Imre és a Dalköltők Társasága, valamint a Four Bones Quartett is, Kárász Eszter pedig elsősorban a családosokat várja vasárnap délutáni gyerekműsorával. Az idei programsorozat befejező állomása Balatonkenesén lesz augusztus 18. és 20. között. A parton és a part mellett álló ponton színpadon fellép majd az Exotic és az Első Emelet, késő este pedig a Keep Floyding előadásában lehet a Pink Floyd slágereit meghallgatni. Az utolsó hétvégén koncertet ad még Andorai Péter és a Graceband, az Ati Edge and the Shadowband, a Nyughatatlan és a Filtol Rock’n’Roll Band is. A záró napon fellép a Majré zenekar és a Carbonfools, a BalatONkoncertek minifesztivál-sorozatot pedig vasárnap este a rendezvény rezidense, DJ Matthew búcsúztatja. Kiemelt kép: Egy pohár bor a Balatonfüredi Borhetek rendezvényen a megnyitó napján, 2023. augusztus 4-én. Az augusztus 4-27. közötti Balatonfüredi Borheteken a Balatonfüred-Csopaki Borvidék huszonnégy borásza harminc fajtából csaknem háromszáz féle bort kínál a Tagore sétányon. (Fotó: MTI/Katona Tibor)