Állatkertek éjszakája: Idén Ázsia élővilága kerül a középpontba Debrecenben

Idén Ázsia élővilága és kultúrája kerül a középpontba a debreceni állatkertben augusztus 25-én, az Állatkertek éjszakáján.

Nagy Gergely Sándor, az állatkertnek otthont adó Nagyerdei Kultúrpark ügyvezető igazgatója a nyári főszezont lezáró programot ismertető csütörtöki sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a Zoo Debrecen 200 egyedének 20 százaléka ázsiai eredetű, és mivel az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége ismét Ázsia élővilágának védelmére hívott fel, idén erre a kontinensre terelődik a figyelem az állatkertben augusztus 25-én is.

Kiemelte, hogy az állatok – köztük a vörös pandák, amelyeknek nem régen utódjuk született, a leopárd, az ázsiai oroszlán vagy a kétpúpú teve – mellett a növényvilágot is szakvezetéssel mutatják be az érdeklődőknek, akik láthatják például a citruskiállítást is, amely Magyarország leggazdagabb citrusgyűjteménye.

„Mi magunk is a legfőbb ünnepnapként tekintünk erre az alkalomra az állatok világhete mellett, ilyenkor részben összefoglaljuk a főszezont, minden gondozó jelen van a programon és többet mesél az állatokról”

– hangsúlyozta Nagy Gergely Sándor, megjegyezve, hogy a gyűjtemény várhatóan tovább bővül még ebben az évben, például a leopárdoknál is utódra számítanak.

Nagy Gergely Sándor hozzátette, hogy kiemelten gazdag a kísérő programok kínálata is az Állatkertek éjszakáján, ugyanis nemcsak az állatkerti, hanem a vidámparki részen is várják az érdeklődőket 19 és 23 óra között augusztus utolsó péntekén.

Nagy Mária vezető rendezvényszervező elmondta, hogy

a programok Japánt, Kínát, Koreát, Indiát és Belső-Ázsiát idézik meg.

Az ünnepélyes megnyitót a vörös pandáknál tartják, ezt követően kezdődnek az állatkerti etetések és a szakvezetéses séták, amelyek Ázsia rejtett kincseit valamint az európai veszélyeztetett fajokat mutatják be. Egész este lesznek kézműves-foglalkozások, bátorságpróbák, csillagles és mini planetárium, valamint újdonságként fénycsapdás rovarvizsgálat.

A rendezvényen, elsősorban a Vidámpark területén, több fellépő mutatja be a különböző ázsiai országok hagyományait, így lesznek távol-keleti harcművészeti és fegyverbemutatók, táncelőadások, gasztronómiai különlegességek – részletezte a Nagyerdei Kultúrpark vezető rendezvényszervezője.

Nagy Mária hangsúlyozta, hogy a rendezvényre szóló belépővel valamennyi programelemen való részvétel ingyenes.

A kiemelt kép illusztráció.