Somogyba rendelték az ország legjobb vízügyi szakembereit, hogy a Drávánál segítsék a védekezést

Tovább árad a Dráva a somogyi és baranyai szakaszokon: Drávaszabolcsnál csütörtökön várják a tetőzést, a településen folyamatos a védekezés, rekordközeli vízszintet is elérhet a folyó. Országszerte csaknem 540 kilométeren van árvízvédelmi készültség, ebből több mint 300 kilométeren harmadfokú. Bár a Murán, a Rábán, és a Sajón is megkezdődött az apadás, mindenhol lassan csökken a vízszint, ami megnehezíti a helyiek dolgát.

Az autókat és a bicikliket is menekíteni kellett a vízből Drávaszabolcson. A kikötőbe is már csak gumicsizmában lehet besétálni. A Dráva mindent elárasztott, betört a környező házak udvarára is.

Pakolják a homokzsákokat, erősítik a töltéseket. Készülnek a folyó tetőzésére, amely csütörtökön várható.

„Folyamatosan ellenőrzik a töltések állapotát, hogy biztosan védett maradhasson a védett szakasz. Ennek érdekében a nyúlgátak építése továbbra is folyik, nagyon sokan érkeznek, hogy homokzsákokkal tudják megemelni az alacsonyabban fekvő szakaszokat” – mondta a közmédia tudósítója.

Hatalmas terület van víz alatt a Dráva Somogy vármegyei szakaszán is.

Vízügyi szakemberek az áradó Muránál, Letenyénél 2023. augusztus 8-án. (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Évtizedek óta nem volt ilyen nagy árvíz Somogyban

Ezt a part mentén élők mondták az M1 Híradó stábjának. Barcsnál hamarosan tetőzik a Dráva, a vízügyi szakemberek a helyszínen vannak és felügyelik az árhullámot. Rendkívül lassú apadásra számítanak. A károk felmérése az ár levonultával kezdődhet el.

„Van itt egy kiszolgáló épület, egy közösségi hely, szociális létesítmény, illetve büfé, ezt megpróbáltuk körbehomokzsákolni. Nem tudjuk, hogy milyen eredményt érünk majd el, ebben biztos, hogy tisztitófestést, fertőtlenítést és egyéb dolgokat kell elvégezni. A lejövő (lefelé vezető) út, majd ha elmegy a víz, meglátjuk, mit fog mutatni, mert most itt egy méternél magasabb víz van” – mondta Koós Csaba, Barcs polgármestere.

A Dráva teljes magyarországi szakaszán védekeznek a vízügyi szakemberek, több lakóház is veszélyben van.

„Száznegyven ember dolgozik ebben a percben is, nagyon sok helyütt homokzsákkal emeltük meg a töltéseink magasságát. Több műtárgyat kellett bevédenünk, lakóházakat kellett megóvnunk, ezek a lakóházak főként ártérben lévő épületek” – mondta az M1 Híradó stábjának Bencs Zoltán, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója.

Országszerte több folyón is vízügyi készültségi van érvényben.

A legmagasabb, harmadfokú vízügyi készültség van érvényben a Dráva, a Mura és a Rába egyes szakaszain.

Ezeken a területeken folyamatos figyelő- és járőrszoláglatot működtetnek a vízügyi igazgatóságok.

„Még mindig több száz kilométeren kellett elrendelni és ennek a nagy része harmadfokú, azaz a legmagasabb készültség. Ez azt jelenti, hogy itt ezeken a szakaszokon, területeken a nap 24 órájában dolgoznak a kollégáim. Nagyon sok szakembert át kellett rendelni az ország több részéről, Szolnokról, Bajáról, Szegedről, hogy itt a Dráva mentén, illetve pár nappal korábban még a Mura mentén segítsenek” – mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

A Sajó közben már apad, mostanra jelentősen csökkent a vízszint. „Sajószentpéternél a keddi tetőzés óta fél métert apadt a vízszint, az alsóbb szakaszon, és Felsőzsolcánál is megkezdődött már az apadás. Egy útszakasz van még lezárva a Sajó áradása miatt, a 26-os számú főút és Sajókaza közötti összekötő út” – mondta a közmédia tudósítója.

Árhullám vonul le a Dunán is

Győrnél folyamatosan emelkedik a vízszint, az előrejelzések szerint 430 centiméteren állhat meg. A fővárosban szerda délután pedig már tetőzött is a Duna. Egy hét alatt több mint két méterrel emelkedett a vízszint, de hazánk legnagyobb folyóján árvízvédelmi beavatkozásra sehol sem volt szükség.

Kiemelt képen: Vízmérce az áradó Murán Letenyénél 2023. augusztus 8-án. (Fotó: MTI/Katona Tibor)