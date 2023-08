BKK: Tajvani szakemberek ismerkedtek a budapesti közlekedésszervezési feladatokkal

Tajvani közlekedési szakemberek látogattak el a BKK-hoz, hogy megismerjék a fővárosi közlekedésszervező fejlesztéseit és feladatait – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Azt írták, hogy a folyamatosan rekordot döntő MOL Bubi, valamint a rendkívül népszerű BudapestGO alkalmazás is felkeltette a tajvani közlekedési szakemberek és a tajpeji önkormányzat képviselőinek érdeklődését.

Kapcsolódó tartalom

A hétfőn érkezett 21 tagú távol-keleti küldöttség tagjai tanulmányozták az integrált közlekedésszervezéssel kapcsolatos budapesti tapasztalatokat; megismerték a különböző közlekedési módokat integráltan kezelő, okos digitális megoldásokat, vagyis az utazástervezést, egyúttal jegy- és bérletvásárlást lehetővé tevő BudapestGO alkalmazást; illetve a MOL Bubi közbringa-szolgáltatást.

A szakemberek tájékoztatást kaptak a városok jövőjét meghatározó átfogó stratégiaalkotásról, többek között a BKK közlekedésbiztonsági stratégiájáról, valamint láthatták, hogyan működik az adatalapú közlekedésszervezés – tudatta a BKK.

Kiemelték: a nemzetközi figyelem és érdeklődés jelentős szakmai elismerést jelent a BKK-nak, egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy a fővárosi közlekedésszervező szakemberei más városok jó gyakorlatait tanulmányozhassák.

Kapcsolódó tartalom

A közleményben kitértek arra is, hogy más, hasznos nemzetközi együttműködéseket is folytat a BKK. A távol-keleti vendégek előtt Európából érkezett küldöttség: júniusban belga szakemberek vendégeskedtek Budapesten, hogy a brüsszeli közbringa-szolgáltatás fejlesztéséhez gyűjtsenek tapasztalatokat. A velük való együttműködés a BKK-nak is rendkívül hasznos, hiszen a kutatási projektben a magyar szakemberek hozzájuthatnak francia és holland közbringa-szolgáltatások részletes elemzéseihez, amelyek a MOL Bubi fejlesztésében is felhasználhatók – ismertette a BKK.