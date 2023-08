Szemüvegek az AC/DC-nek dedikáltan

A Tipton Eyeworks új limitált kiadású kollekciója ismét egy AC/DC kollaboráció eredménye. A nyolc féle keretből álló szemüvegkollekció a legendás együttes alapítótagjai és jelenlegi tagjai előtt tiszteleg.

Mi adja az új AC/DC kollekció egyediségét?

Az AC/DC 1973 novemberében alakult, az eredeti felállás tagjai Dave Evans, Angus Young, Malcolm Young, Larry Van Kriedt és Colin Burgess voltak. Az együttes jelenlegi felállásában Angus Young, Cliff Williams, Brian Johnson, Phil Rudd, Stevie Young játszik. A Tipton Eyeworks nyolc egyedi modellből álló, limitált kiadású szemüvegkollekcióját nekik szenteli – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A szárak végeinek megjelenését Angus Young ikonikus Gibson SG gitárja inspirálta: kívül található rajtuk 6 intarziás rozsdamentes acél „hangolókulcs”, valamint a belső részen egy „fogólap”. A szár belső oldalán kapott még helyet az 1975-ös High Voltage album borítójáról származó szögesdrót minta is. A külső részen, a halántéknál a 3D-s AC/DC villám ragadja meg a tekintetünket. És természetesen nem hiányozhat a keretekről a Tipton szemüvegek megkülönböztető vonása, a vinyl lemezek barázdáinak mintázata, amely minden keretet egyedivé tesz. Ahogy az AC/DC legendás számait már az első pár akkordról felismerjük, úgy ismerünk első pillantásra rá a Tipton szemüvegkeretekre is.

A Tipton Eyeworks limitált AC/DC kereteihez egyedi tok, szemüvegtörlő kendő, tartó, az eredetiség igazolása, AC/DC doboz és egyedi vinyl-ápolási kártya tartozik. A szemüvegek napszemüvegként és optikai lencsékkel is kaphatóak.

A Tipton Eyeworks AC/DC kollekciójának darabjai hivatalosan a zenekar által engedélyezettek.

Hogyan indult az együttműködés a csapattal?

Az, hogy a Tipton Eyeworks és az AC/DC egymásra talált a véletlennek köszönhető. A Tipton a kétezres évek végén rukkolt elő a Pink Floyd-lemezekből készített, limitált szériás, ötvendarabos kollekciójával, méghozzá mindenféle előzetes egyeztetés nélkül. Fél évvel később az együttes egyik jogi képviselője, a Perryscope Productions kopogtatott Zack Tiptonnál, érdeklődve, hogy miért is szerepel a Pink Floyd neve egy olyan terméken, amelyről ők nem tudnak. Ha egy komoly lemezkiadó jogi képviselői jelentkeznek az embernél, az adhat okot aggodalomra, a kollekciót azonban végül nem vonták vissza és brutális kártérítést sem követeltek. A Tipton bevételeinek egy bizonyos részét utalta át a zenekarnak.

Eltelt pár év a Perryscope Productions pedig ismét jelentkezett, de képviselőjük, Norman Perry ezúttal egy megbízással a kezében érkezett:

„Ők képviselik az AC/DC-t is. Mi lenne, ha a Tipton készítene egy általuk inspirált napszemüveg-kollekciót?”

„Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ez a legendás csapat minket választott és azóta is együtt dolgozunk” – mondja a márka alapítója Zack Tipton. Ők a világ egyik legnagyobb zenekara. Back in Black albumuk zenetörténelem második legmagasabb példányszámban eladott lemeze. Bármelyik nagy szemüveggyártó cégre eshetett volna a választásuk, mégis mellettünk döntöttek. Ugyanakkor nagyon nagy elvárásokat is támasztottak felénk, kreativitást és a gyártást tekintve meg kellett ugranunk az ő szintjüket. Az együttműködéseink viszont újra és újra bizonyítják, hogy méltó partnerek vagyunk. Azt hiszem, erre igazán büszkék lehetünk.

2018 volt az első év, amikor a hazai designer szemüvegmárka, a Tipton Eyeworks az AC/DC-vel közösen készített szemüvegkollekciót. A Back in Black szemüvegek olyannyira sikeres és ikonikus modellek lettek, hogy a mai napig kaphatók. Az első közös projektet még több követte, a Black Ice és a High Voltage albumok ihlette szemüvegek után megérkezett a PWR UP, most pedig a Systems Down.

Nézd meg, hogyan készülnek a Tipton szemüvegek!

A Tipton Eyeworks műhelye beköltözött az Erkel utcai showroomjukba, így már nemcsak a kész szemüvegeket lehet itt megtalálni, felpróbálni és hazavinni, de a látványműhelyben annak is szemtanúi lehetünk, ahogyan elkészítik azokat.