Nagyszabású és izgalmas programokkal készülnek a Repülőtér Éjszakájára

Éjszakai reptérlátogatás, repülős talkshow, különleges repülőtéri járművek és oldtimerek, pályaválasztási foglalkozások és bemutatók, valamint szabadtéri mozi is várja a látogatókat szombaton, a Repülőtér éjszakáján Budapesten, a ferihegyi Aeropark repülőmúzeumban.

Az este egyik fő látványossága az idén 66 éves Il-14-es utasszállító 1900 lóerős motorjának beindítása lesz. A bemutató 18.00 és 20.00 órakor kezdődik. Emellett a látogatók több alkalommal testközelből nézhetik meg, hogyan üzemel egy kisméretű sugárhajtómű, valamint a repülőmúzeum szakemberei működésbe hozzák a legendás „kukacbombázó” Kamov 26-os helikopter motorját is – tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden.

Mint írták,

a Repülőtér éjszakája az idei évben több új elemmel is bővül: pilótaiskolák települnek ki a repülőmúzeumba, ahol a szakavatott oktatók bemutatják, milyen út vezet a vitorlázó repülőgépektől a mai nagy utasszállítók pilótafülkéjéig, és beszámolnak arról is, milyen karrier vár azokra, akik ezt a hivatást választják.

Külön standon fogadja a vendégeket a Hungarocontrol, ahol a légiforgalmi irányítás kulisszatitkaiba avatják be az odalátogatókat. A mai modern repülőgépek javítása és ápolása iránt érdeklődők pedig az Aeroplex of Central Europe ferihegyi hangáraiba is bepillanthatnak.

A különleges repülőtéri járművek mellett óriási hómarókat, hótolókat és két jégtelenítő járművet is láthatnak a résztvevők, és is megmutatják, hogyan történik a hideg, csapadékos téli hajnalokon az utasszállítók alapos jégtelenítése felszállás előtt.

Este életre kelnek a történelmi repülőgépek pilótafülkéi, sok évtizedes műszereket és rádiókat helyeznek üzembe a múzeum dolgozói.

A fedélzeten aktív és nyugállományú pilóták, légiutas-kísérők, műszakiak mesélnek arról, hogyan fejlődött a légiközlekedési iparág az elmúlt évtizedekben.

Az eseményen az érdeklődők találkozhatnak Szüle Zsolt kapitánnyal, aki a világ egyik legnagyobb repülőgépén dolgozik, Hajdu Gergellyel, aki az egyik legmodernebb utasszállítót vezeti, Józsa Dórával, aki szinte egész pályafutását a felhők felett töltötte stewardessként, Leposa Attila kapitánnyal, aki a Malév történetének egyik legérdekesebb kényszerleszállását hajtotta végre egy Tu-134-essel, és Horváth Sándor kapitánnyal, akinek a mai napig a legkedveltebb típusa a Magyarországon 50 évvel ezelőtt megjelent Tu-154-es.

Mindemellett folyamatosan zajlanak a tematikus séták, gurulnak a repülőtéri oldtimer autók, ki lehet próbálni a múzeum repülőgépszimulátorait, este pedig szabadtéri moziteremmé alakul a park egy része, ahol a legendás Airport-sorozat két epizódját is műsorra tűzik

– áll az összegzésben.

