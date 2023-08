Meglepetéssel készül lakóinak a születésnapos Fővárosi Állat- és Növénykert

Augusztus 9-én ünnepli fennállásának 157. évfordulóját a Fővárosi Állat- és Növénykert, amely Állatkerti Fesztivállal, családi programokkal, koncertekkel, filmvetítéssel várja a látogatókat szerdától vasárnapig.

A Fővárosi Állat- és Növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje: 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. Ez a nap egyben a magyar állatkertek napjaként is szerepel a kalendáriumban – áll az intézmény MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Mint írják,

a születésnap alkalmából az állatkert különleges tortával készül, amelyet a növényevő állatok is fogyaszthatnak, de emberi fogyasztásra is alkalmas.

A tortát szerdán a főbejáratnál fogják felvágni, majd az egyes darabokat a kert lakói kapják meg.

A szerdai évfordulón elkezdődik a vasárnapig tartó Állatkerti Fesztivál is, számos programmal, látnivalóval, koncerttel és más érdekességekkel. Szerdán a Gulliver Gang gólyalábas zenekar műsora, kézműves foglalkozás, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kitelepülése is várja az érdeklődőket, akik állatkerti kisfilmekből is láthatnak válogatást.

Csütörtökön Gubás Gabi és a Szeleburdi Mesezenekar koncertjével, a Kámfor Bábszínház interaktív előadásával, Mogyoró Kornél és Papesch Péter R.O.T.A.N című koncertjével és a Kontraszt zenekar fellépésével várják a közönséget.

Pénteken az Egyszervolt Mesezenekar, a Majorka Színház, Katona Petra és zenekara és a Blue Canarro Group zenekar lép fel.

A szombati programok között a Majorka Színház bábműsora mellett az Aranykapu Bábszínház előadása, a Merry Go Round akusztikus duó és az Ocho Macho koncertje szerepel a kínálatban.

Vasárnap Bíró Eszter családi, interaktív koncertje, a Veronaki zenekar és a Kiskalász zenekar fellépése kapott helyet a programban. Este a Stereo Swing és Szűcs Gabi Gatsby-partyval várja a közönséget.

A fesztiválon a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum mellett a Kiscelli Múzeum, a Róth Miksa Emlékház, az Afrika Sztorik Afrika Vadvilágáért Egyesület és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány kitelepülése is várja az érdeklődőket.

A programok között kvízjátékok, élményprogramok, kisfilmvetítések, jelmezes felvonulás, kiskertésztanoda, fotószínház, papírmerítés, nemezvirág-készítés, a Vurstli attrakciói és körhinta, arc- és csillámfestés, valamint állatkerti szakvezetés is szerepel.

Az Állatkerti Fesztivál programjai az intézmény általános belépőjegyeivel és bérleteivel is látogathatók.

Az öt napon át tartó fesztivál részletes programja a www.zoobudapest.com oldalon érhető el.

Kiemelt képünk: Látogatók a Fővárosi Állat- és Növénykert főbejáratánál a Városligetben, az Állatkerti körúton. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)