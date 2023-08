Orbán Viktor: A helyzet nehéz, de kézben tartjuk!

Terepszemle az árvízi védelmet irányító központban. A helyzet nehéz, de kézben tartjuk! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt napok súlyos esőzései miatt kialakult árvízről egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az országos műszaki irányító törzsnél, ahol a szervezet vezetőivel együtt áttekintették a helyzetet.

A kormányfő meghallgatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság védelmi szervének jelentését az eddig elvégzett munkáról és a további feladatokról.

Megállapították: az elmúlt években végrehajtott árvízvédelmi fejlesztések és az új létesítmények jól vizsgáztak, a szakemberek helyt állnak és képesek megvédeni az emberek biztonságát és vagyonát az árvizektől. Orbán Viktor köszönetet mondott a munkájukért.

A miniszerelnök a most közzétett videóban többek között György Istvánnal, a területi közigazgatásért felelős államtitkárral beszélt, akinek elmondta, hogy a szakemberek kézben tartják a helyzetet, jó kommunikációs rendszerrel összekötötték a helyi szintet a központtal. Nincs olyan információ, ami nem jut el hozzájuk, vagy útközben elveszne bármilyen okból. Darabra tudják, hogy hol, mennyi homozsák van, és azt is tudják, melyik utca melyik házszámnál van kiöntés, vagy ment be a víz a pincébe.

„Lesz egy nehezebb helyzetünk csütörtökön délen, a Drávánál, de azt is kézben tartják, úgy látom” – mondta Orbán Viktor, aki ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy mivel nem lehet tudni, esik-e még, ezért készüljenek fel arra, hogy szükség esetén össze tudják hívni a védelmi bizottságot.

