Jelentkezünk a legkritikusabb helyszínekről: áradnak a folyók Magyarországon

Országszerte áradnak a folyók itthon. A Mura már lakóházakat is elöntött, de a Drávánál is kritikus a helyzet. A vízügy munkatársai a nap 24 órájában dolgoznak az érintett területeken. A szakemberek arra számítanak, hogy a Dráva egész magyarországi szakaszán rekordközeli, vagy azt meghaladó szinten tetőzhet a folyó.

Vízesésként zubog a kiöntött Mura egy lakóház udvarán. Szinte mindent elborított a betörő víz egy muraszemenyei háznál. Az ingatlant lassan csak gumicsónakkal lehet megközelíteni, akkora a vízszint.

A település több pontján is megkezdődött a védekezés. Nyúlgátakat építettek, hogy megerősítsék a partfalat.

A levonuló ár az utakat sem kíméli. Egy kisebb tóvá változott a Murarátka és Letenye közötti útszakasz. A vízügy munkatársai egy mobilgáttal le is zárták ezt a részt, hogy az áradó folyó ne veszélyeztesse az itt élőket .

A magyar–horvát határszakaszon a folyó vízszintje hétfőn folyamatosan emelkedett.

Hatalmas tempóban árad a Dráva is. 1972-ben 596 centiméteres volt a vízállás Drávaszabolcsnál, szerdára pedig akár a 600 centimétert is meghaladhatja.

„Van egy zsilip, amely sajnos átengedi a vizet, ott ellennyomó medence építése folyik. Illetve a kollegáim fokozatosan figyelik a műveket és, ahol be kell avatkozni, ott beavatkozunk” – mondta Lórincz Gábor, a Dél Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Sellyei szakaszmérnökség szakaszmérnöke.

Majlátpusztánál el is kezdték a homokzsákok kipakolását. Nyúlgátakat építenek, 2 sorban, kötésben, jól letaposva. A védekezésre szükség is lesz, mert ez az ártér keddre már teljesen víz alá kerülhet.

Barcsnál a szabadstrandot már teljes egészében elöntötte a Dráva. Már a padok ülőmagasságnál van a víz szintje, és csak centiméterekre van a víz szintje a part melletti kerékpárúttól is.

Hétfőn reggel 8 órakor, 3 és fél méteres vízmagasságot mértek. Ez azonban még közel sem a tetőzést jelenti – mondta Sasvári Bernadett, a közmédia tudósítója.

A következő napokban több mint 2 méteres vízszintemelkedésre számítanak a szakamberek

– tette hozzá a tudósító.

A folyó a szakemberek szerint szerdán tetőzhet. Barcsnál jelenleg másodfokú készültség van érvényben.

„A Dráván Őrtilosnál azonban már megdőlt a valaha mért legmagasabb vízállás rekordja, folyamatosan érkezik a víztömeg, itt a kollégák, hogyha szükséges, akkor azonnal műszaki segítséget nyújtanak az önállóan védekező önkormányzatoknak, hiszen ott a településvezető a védelemvezető, de hogyha ők jelzik, akkor azonnal mennek a vízügyes kollégák, ahogy erre már példa is volt” – fogalmazott Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője.

A Rábán Körmendnél viszont már elkezdődött az apadás is, miután reggel 550 centiméternél megtörtént a tetőzés. Bár a folyó kilépett a medréből, lakóházakat nem veszélyeztet a víz.

Borsodban is tetőzött a Sajó hétfő reggelre Sajópüspökinél, 365 centiméteres vízállással. Az áradás miatt négy útszakaszt le is kellett zárni a vármegyében. Már több település kért segítséget a védekezéshez, ezért a vízügy folyamatosan vezényli a szakembereit a kritikus folyószakaszokhoz.

Orbán Viktor: A helyzet nehéz, de kézben tartjuk!

A vízügyi igazgatóságnál tett látogatásáról egyeztetett telefonon Orbán Viktor György István területi közigazgatásért felelős államtitkárral – derült ki a miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videóból.

Orbán Viktor a nap folyamán a tájékoztatás kért az árvízi védekezés helyzetéről.

„Akikkel beszéltem, azok kézben tartják a dolgot, ezek komoly szakemberek. Részben úgy látom, hogy nagyon jó kommunikációs rendszerrel összekötötték a helyi szintet a központtal” – fogalmazott a miniszterelnök.

Nincs olyan információ, amely vagy ne jut föl, vagy útközben elveszne bármilyen okból – emelte ki az államtitkárral való egyeztetésen a kormányfő.

„Darabra tudják hol, mennyi homokzsák, azt is tudják, hogy melyik utca, melyik házszámnál van kiöntés, vagy ment be a pincébe”

– mondta Orbán Viktor.

Lesz egy nehezebb helyzetünk csütörtökön délen, a Drávánál – fogalmazott a miniszterelnök, kiemelve: úgy látja azt is kézben tartják. Orbán Viktor az illetékes államtitkárnak jelezte azt is: készüljön arra, hogy a védelmi bizottságot azonnal összehívhassák, amennyiben – ahogy a kormányfő fogalmazott – mégis túlnőne a vízügyön a probléma. Egyúttal támogatásáról biztosította György Istvánt.

Árvízkörkép

A Dráva több szakaszán rekord, vagy rekord közeli lehet a tetőzés. Drávaszabolcson már egy lakóház is veszélybe került. A településről Sasvári Bernadett, a közmédia tudósítója jelentkezett be. Elmondta, hogy nemcsupán a hivatásos katasztrófavédelmi munkatársak vannak a helyszínen, hanem hat önkéntes tűzoltóegység is megérkezett, akik segítenek a homokzsákok pakolásában.

Drávaszabolcsnál csütörtökön fog tetőzni a Dráva, 6 méter fölött lesz majd a legmagasabb vízszint, ez pedig meghaladja az 1972-ben mért szintet – tette hozzá a tudósító.

A Mura még mindig nem tetőzött és a korábbiaknál ugyan lassabban, de még mindig árad. Tótszerdahelyről Stanics Adrienn, a közmédia tudósítója elmondta, hogy az ott élők sem számíthatnak nyugodt éjszakára, hiszen a tetőzés éjszakára várható.

Tótszerdahelynél a Mura vízszintje 2 métert emelkedett 24 óra alatt, és most a lakosok attól tartanak, a víz áttöri a gátat, és lakóházakat önt majd el – tette hozzá.

Letenyénél a Mura vízszintje már néhány órája rekordközeli volt, így könnyen lehet, hogy itt is megdől a 2014-ben rögzített rekord – mondta a tudósító.