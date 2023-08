Új szélrekord született, de az ítéletidő még nem ért véget, ma is károkozó szélrohamokra és özönvízre számíthatunk

Országszerte komoly gondokat okozott éjszaka a vihar. Az előrejelzések szerint a hétvégén is folytatódik az ítéletidő, akár a legmagasabb fokú riasztás is életbe léphet a délután második felétől kezdve az ország délkeleti és középső sávjában a heves zivatarok miatt. Károkozó szélrohamok is előfordulhatnak, ami azt jelenti, hogy a 100 kilométert is meghaladhatják a legerősebb széllökések.