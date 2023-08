Nem sok idő marad a kárelhárításra: ma újabb zivatarok, jégeső csap le az országra

Másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra a felhőszakadások veszélye miatt.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Az éjszakai zivatarzóna nagy része észak felé már elhagyja, illetve elhagyja Magyarország területét, azonban a déli órákig még kisebb számban előfordulhat zivatartevékenység.

Késő délutántól a Dunától keletre egyre nagyobb területen alakulhatnak ki – délről észak, északkelet felé haladó – zivatarok, heves zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek az esti órákban. A zivatarokat viharos széllökés (jellemzően 60–90 kilométer/óra), jégeső (1–3 centiméter) és felhőszakadás kísérheti.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A heves zivatarok környezetében károkozó szélroham (> 90-110 kilométer/óra) és nagyobb méretű jég (~3-5, akár >5 centiméter) is előfordulhat. Komolyabb felhőszakadás (rövidebb idő alatt >50-70 milliméter), illetve domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat a késő délutáni óráktól. Erre a legnagyobb esély a középső tájakon, valamint az Északi-középhegység térségében mutatkozik. Lehetnek olyan területek, ahol a havi csapadékmennyiségnél (~60 milliméter) is több hullhat 24 óra alatt.

A legmagasabb szintű, piros fokozatnak megfelelő zivatarok is kialakulhatnak!

Nyugat felől napközben stabilizálódni kezd a légkör, ezért a déli óráktól a Nyugat-Dunántúlon a legkisebb az esély dörgésre, villámlásra, viszont azon a területen zivataroktól függetlenül, tartós esőből is összegyűlhet lokálisan 20 millimétert meghaladó csapadékmennyiség.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 35 fok között valószínű, kelet, délkelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Késő estére 17 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.