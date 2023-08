Menczer Tamás: A dollárbaloldalnak és a dollármédiának csak a lóvé a fontos

A dollárbaloldalnak és a dollármédiának csak a lóvé a fontos – fogalmazott a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldali kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton közösségi oldalán.

Menczer Tamás a bejegyzésben azt írta: a dollárosok folyamatosan azt hazudják, hogy az Oroszországgal kötött gázszerződés szükségtelen és drága.

Kapcsolódó tartalom

Arról, hogy Gyurcsány úr új csodafegyvere, Kocsis-Cake Olivio azt mondta, hogy az orosz gázt el kell zárni, az államtitkár úgy vélekedett: a baloldal hagyná, hogy megfagyjunk.

Rámutatott: a magyarországi éves gázfelhasználás 85 százaléka orosz gáz, és ez a mennyiség belátható időn belül nem pótolható. Vagyis orosz gáz nélkül Magyarország megfagy, a lakásokban nincs fűtés, az ipar leáll, a munkahelyek megszűnnek – sorolta.

Az orosz gáz tehát az ellátásbiztonságot, energiabiztonságot jelenti – emelte ki Menczer Tamás.

Kapcsolódó tartalom

Az államtitkár elképesztő felismerésnek nevezte a dollárbaloldal és a dollármédia állítását arról, hogy a gáz drága. Hozzátette: a gáz azért drága, mert van egy háború és van egy káros brüsszeli szankciós politika, amely az orosz energiaforrásokat kiszorítja Európából.

Úgy fogalmazott: ha a baloldal valóban radikális árcsökkenést akar, álljon a béke mellé, és lépjen fel a káros szankciók ellen, ahogy az Orbán-kormány teszi. Sajnos a baloldal ezzel szemben háborúpárti – fűzte hozzá.

Menczer Tamás fontosnak nevezte, hogy az oroszokkal kötött megállapodás fényévekkel kedvezőbb annál a szerződésnél, amelyet korábban a baloldal kötött. Tehát, ha a baloldali kollégák rossz megállapodást akarnak látni, vegyék kezükbe azt, amelyet ők kötöttek az oroszokkal – jegyezte meg.

Tévedésnek és hazugságnak nevezte azt az állítást, hogy Magyarország az oroszoktól vásárol gázt, ha a fene fenét eszik is. Ezzel szemben a baloldal volt az, aki csak az oroszoktól vett gázt – közölte az államtitkár.

Kapcsolódó tartalom

Tájékoztatása szerint a baloldal idején ugyanis csak az oroszokkal volt hosszú távú megállapodása Magyarországnak, most azonban van Horvátországban a Shellel is. A balosok idején semmilyen, gázbeszerzéshez szükséges infrastruktúra nem volt, most viszont bármilyen irányból képes az ország gázt vásárolni. Van is már megállapodás Azerbajdzsánnal, és vizsgálják a további, katari, törökországi, romániai lehetőségeket is – írta a bejegyzésben.

Menczer Tamás összegzésként hangsúlyozta: az orosz gáz a biztonságot jelenti, és aki árcsökkenést akar, álljon a béke mellé. „A baloldal hazudik – de ebben semmi új nincsen” – zárta sorait az államtitkár.