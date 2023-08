Megdőlhet a magyar folyók áradási rekordja, a vízügyi szakemberek készenlétben állnak

Egyre jobban áradnak a hazai folyók. Egyelőre a Rábán a legrosszabb a helyzet: a víz házakat is veszélyeztet, több családot ki kellett telepíteni, máshol homokzsákokkal védekeznek. Úgy számolnak, vasárnap akár megdőlhet a valaha mért legmagasabb vízszint a folyón. A vízügyi szakemberek készenlétben állnak: hasonló ár várható a Dráván is, de emelkedik a Tarna, a Zagyva, a Duna és a Tisza vízszintje is.