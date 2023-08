Egyetlen éjszaka alatt közel 40 centit emelkedett a Rába vízszintje, további árhullámokra figyelmeztet a vízügy

Az elmúlt napokban hullott sok eső miatt példa nélküli árhullámokra figyelmeztet az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Emelkedik a vízszint a Dunán, a Rábán, a Murán és a Dráván, továbbá a Sajón, a Tarnán és a Zagyva folyón is. A hétvégén a Rába felső szakaszán, Szentgotthárd és Körmend térségében a valaha mért legmagasabb vízállások is megdőlhetnek.

A Dunán Nagybajcsnál az elsőfokú, a Rábán, a Murán és a Dráván a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállás várható.

Egyetlen éjszaka alatt 387 millimétert emelkedett Körmendnél a Rába vízállása, megközelítőleg 100 milliméterrel (10 centiméter) lett magasabb a Rába vízgyűjtőjében a vízszint, mint normál esetben, ami lassan eléri a hidat.

– számolt be az M1 tudósítója Vas vármegyéből.

Elmondta, hogy több helyre riasztották a megyei katasztrófavédőket az elmúlt 24 órában, 36 helyszínre kellett kivonulniuk, nyolcszor fakidőlés miatt, egyéb esetekben pedig szivattyúzási munkákat kellett végezni, ugyanis több pincébe és udvarba betört a víz, villámárvizek alakultak ki.

Több családnak el kell hagynia az otthonát

Jelenleg is több helyen dolgoznak a katasztrófavédelem munkatársai Vas vármegyében, ahol már több mint 2000 homokzsákot helyeztek ki védekezés céljából, Magyarlakon több, mint ezret, Csákánydoroszlón pedig valószínűleg hat családnak kell majd elhagynia az otthonát a veszély miatt, mert nem tudni, meddig tart még az esőzés, szinte folyamatosan esik két napja az eső Vas vármegyében, ezért lehet még riasztásokra számítani.

Kapcsolódó tartalom

„Olyan mennyiségű csapadék hullott le az elmúlt 48 órában a vízgyűjtő területeken, amely komolynak mondható árhullámot indított el a Rábán, a Dráván, a Murán illetve a Tisza vízrendszerére, ha átnézünk a Sajón, a Zagyván és a Tarnán is” – mondta el Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Kifejtette, hogy éppen rekordközeli árhullám vonul le a Rábán, Szentgotthárdnál már tetőzött a folyó, Körmendnél pedig nagyon gyorsan emelkedik a vízállás, mind a két szakaszon a legmagasabb fokú készültséget kellett elrendelni.

Nagy valószínűséggel Körmenden akár meg is dőlhet a valaha mért legnagyobb vízállás.

Kapcsolódó tartalom

Az éjszakai órákban az ország más részéről ötven vízügyes szakember érkezett segíteni, a Rábán most vonul le az árhullám, de a Murán és a Dráván még csak emelkedik a vízállás és ott is várható, hogy harmadfokú készültséget kell majd elrendelni.

„Az elmúlt tíz-húsz évben befektetett energia megtérül, két település is Rönök és Rábagyarmat is megmenekült a záportározóknak köszönhetően, melyek befogadták az éjszaka folyamán lezúduló vizet”

– mutatott rá Siklós Gabriella a korábbi fejlesztések eredményeire.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette, hogy Szentgotthárdnál nemrégiben egy árapasztót is átadtak, amely most elnyelte a víz jelentős részét. Azt is elmondta, hogy sok helyen az önkormányzat a felelős a védekezéséért, ám a vízügyesek „mindenhol ott vannak és segítik a védekezést”.

Kapcsolódó tartalom

„Nagyon figyelünk, mert bizonytalanok az előrejelzések” – hangsúlyozta a szóvivő,

kiemelve, hogy országszerte sok kisebb és közepes folyónkon szintén komoly árhullámok alakulhatnak ki.

A kiemelt kép illusztráció. A képen: A Szuha-patak áradása miatt elárasztott utcák Ecsegen drónfelvételen, 2023. június 9-én. (MTI/Komka Péter)