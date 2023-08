Bakondi György: Egyértelműen romlott a szerb-magyar határtérség biztonsági helyzete

Az utóbbi hetekben egyértelműen romlott a szerb-magyar határtérség biztonsági helyzete – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1-en.

Bakondi György elmondta: a határ szerbiai oldalán napi rendszerességűek a fegyveres összetűzések, embercsempész bandák pisztolyokkal, géppisztolyokkal harcolnak egymással, ezáltal pedig a magyar határbiztonság is fokozott veszélynek van kitéve.

A határ, amelyet őrzünk, nemcsak a magyar szuverenitás jelképe, a magyar belbiztonság egyik letéteményese, hanem egyben schengeni határ is, márpedig a schengeni egyezmény – ellentétben a mostani uniós megfogalmazásokkal – világosan fogalmaz:

a külső határok őrizete a feltétele a belső határellenőrzés lebontásának, ezért az Európai Unió külső határain meg kell akadályozni minden jogellenes átlépést, és minden jogszabálysértő cselekmény elkövetését

– mondta.

Bakondi György közölte: az idén eddig a magyar-szerb határon és a magyar-román határon összesen csaknem 85 ezer határsértőt és 650 embercsempészt fogtak el.

Amíg a korábbi hetekben naponta 250-300 határsértőt fogtak el, addig ez a szám az elmúlt két hétben növekedésnek indult, és meghaladta a napi 400 főt, de vannak napok, amikor eléri akár a napi 500 főt is.

Az illegális migránsok nem ritkán 150 – 200 fős csoportokban kísérlik meg a behatolást a szerb-magyar határon, Románia felől pedig gépjárműveken megbújva próbálkoznak meg egyre intenzívebben a Magyarországra való bejutással – fűzte hozzá.

Bakondi György kitért a Nigerben történt katonai puccsra, ami miatt az afrikai térségben kialakulhat egy több országot érintő háborús konfliktus, az pedig milliókat késztethet arra, hogy elmeneküljenek a hazájukból. Nyilván először a biztonságot jelentő szomszédos országokba, aztán pedig a jólét reményében tovább indulhatnak az Európai Unióba is.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója végezetül ismét hangsúlyozta:

Magyarország továbbra sem ért egyet az illegális migránsoknak az unió által szorgalmazott kötelező szétosztásával, elutasítja, hogy hazánkban úgynevezett „migráns gettót” hozzanak létre.

Értelmetlenné válnának a magyar határőrizetnek azok az erőfeszítései, amit a magyar lakosság támogatásával 2015-től idáig megtett, ha azokat, akik most a szerb-magyar határ térségében lövöldöznek, tömeges erőszakos fellépésükkel fenyegetik a magyar határvédelmi erőket is, egy új uniós szabályozás értelmében be kellene engednünk és nyílt táborokban kellene elhelyeznünk őket.

Magyarország ezeket az elképzeléseket súlyos hibának tartja, elutasítja és semmilyen módon nem támogatja egy olyan új uniós jogi szabályozás elfogadását, amely ezt lehetővé tenné – szögezte le Bakondi György.