Tengelyig álltak az autók a budapesti pláza parkolójában – szombaton hullámokban tör ránk a vihar, árvizek is lehetnek

Hatalmas viharok söpörtek végig a fővárosban és környékén csütörtökről péntekre virradó éjjel, a hirtelen lezúdult nagy eső miatt garázsokat, aluljárókat árasztott el a víz. A következő napokban újabb felhőszakadások várhatók, emiatt pedig rekordközeli árhullámok alakulhatnak ki a hazai folyókon. A vízügy már készenlétben van: a Rábán harmadfokú a készültség, és a Dráván is hasonló ár várható.

Szinte teljesen elöntötte a víz egy budapesti bevásárlóközpont parkolóját. Az M1-en bemutatott felvételen is jól látszik, tengelyig gázolt a vízben egy autó. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék több helyen fennakadásokat okozott a közlekedésben.

A főváros több útján is villámárvizek alakultak ki. Ugyanis nemcsak a közlekedést bénította meg a lezúduló eső. Zuglóban a pincékbe is befolyt a víz – volt, ahol még kora délutánra sem tudta elnyelni a csatorna.

Nagytarcsán is gondot okozott a lehulló csapadék: még délután is állt a víz a kertekben. A fővárosban több mint 50 helyre riasztották a tűzoltókat. Szakértők szerint egyetlen éjszaka alatt annyi esett, mint egy egész hónapban.

A VIII. kerületi Ciprus utcában egy társasház mélygarázsát, míg a XIX. kerületben a Nádasdi utcát öntötte el a csapadékvíz. Itt a kollégák szivattyú segítségével távolították el. A XXII. kerületi Zabáni Lajos utcában egy közel hétméteres fa az úttestre hasadt, a tűzoltók motoros láncfűrésszel szüntették meg a forgalmi akadályt – számolt be róla Kiss Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Megduzzadtak a folyók is a rengeteg esőtől. Rekordközeli árvizeket is hozhat a rendkívüli mennyiségű és kiszámíthatatlan augusztusi csapadék az Országos Vízügyi Igazgatóság szerint. A Rába felső szakaszán már ma reggel el kellett rendelni a harmadfokú készültséget.

„Két és fél méteren áll a folyó, a szakemberek azt mondják, hogy öt és fél méteren fog tetőzni az árhullám. Jelenleg nem lépett ki a Rába a medréből itt Körmendnél, viszont a helyzetet nehezíti, hogy rengeteg hordalékot hordott össze a folyó. Itt a híd alatt látható, hogy jelenleg is dolgoznak a szakemberek ezeknek a hordalékoknak a továbbúsztatásán, az majd egy kicsit könnyíti a folyó dolgát is” – fogalmazott Frauenhoffer Márta, a közmédia tudósítója.

De nemcsak a Rábán, a Murán, a Dráván és a Tiszán is komoly gondokat okoz a csapadékos időjárás.

„Huszonnégy órában dolgoznak a szakembereink, illetve ez most azt is jelenti, hogy az ország egész területén koordinálni kell a vízügyes szakemberek munkáját. Ezért pénteken délután két órakor megkezdte munkáját az országos vízügyi irányító törzs, tehát több vízügy területéről is érkeznek a védekező vízügyes szakemberekhez segítségképpen még kollegák. Tehát a Rábán már harmadfokú a készültség, erre kell számítani a Dráván is a most következő napokban” – mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Szentgotthárdnál és Körmendnél a folyó vízszintje tetőzéskor akár a valaha mért legmagasabb vízállást is meghaladhatja. Az esőzések az előrejelzések szerint a hétvégén folytatódnak.

Több hullámban jöhet a vihar: szombaton országosan lehet majd számítani záporokra, zivatarokra, több helyütt felhőszakadás is lehet. A legtöbb eső nyugaton várható.

