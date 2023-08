Így védhetjük iskolás gyerekünket az online világ veszélyeitől

Az iskoláskorú gyermekek hamarosan visszatérnek az oktatás világába, ami ma már akár digitálisan is megvalósulhat. A koronavírus-járvány miatt egyik napról a másikra jelentősen megnőtt az online szolgáltatások forgalma, azóta az emberek több időt töltenek az interneten, és nagyobb mértékben vannak jelen az online térben. Ez a gyermekeket is fokozottan érinti, hiszen ők a korábbinál több időt töltenek már a világhálón, egyes esetekben akár felügyelet nélkül is.

Az online tevékenységek ily mértékű bővülésével viszont exponenciálisan nőtt a kibertámadások, csalások veszélye is, amelyek során nemcsak a digitális távoktatásban részesülő gyermekek, hanem az otthonról dolgozó munkavállalók is könnyen áldozattá válhatnak. Miközben a gyerekek minden korosztálya felkészült a tanterembe való visszatérésre, vagy éppen az újabb olyan időszakra, amikor esetleg visszatér a digitális távoktatás, a kiberbűnözők mindenféle trükkökkel igyekeznek kihasználni ezt a zsúfolt időszakot, és célkeresztjükben a szülők, a diákok és a tanárok egyaránt benne vannak. Soha sem szabad abba a hamis biztonságérzetbe kergetni saját magunkat, hogy mi biztos, hogy senkinek sem vagyunk érdekesek, mivel gyakorlatilag mindannyian célpontjai lehetünk egy-egy hackernek, aki amellett, hogy személyes és pénzügyi jólétünket károsíthatják, egy veszélyeztetett, megfertőzött eszközzel az iskolai hálózatokhoz is hozzáférhetnek. Frissítsük fel együtt a legjobb online gyakorlatokat. Megéri a ráfordított időt, ezt garantáljuk. Az iskolakezdés elején kiemelten legyünk résen az online tanszervásárlásokhoz kötődő csalásokkal és egyéb, iskolai célú adathalász kísérletekkel szemben. Tartsuk mindig szem előtt, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem az!

Csak megbízható weboldalakon vásároljunk!

A szülők vizsgáljanak meg minden olyan iskolával kapcsolatos alkalmazást, amelyet gyermekük telepíteni szeretne a készülékekre. A programok letöltése előtt javasolt átnézni azok értékeléseit, adatvédelmi irányelveit, illetve az appokról szóló szakmai cikkeket.

Javasolt a gyermekekkel a kiberbiztonsági higiéniáról beszélgetni, kiemelten a megfelelő jelszóválasztásról. A szülők győződjenek meg róla, hogy a gyermek eszközei és iskolai fiókjai erős, egyedi jelszavakkal vannak beállítva. Az egyszerű jelszókezelés megkönnyítése érdekében megfontolandó egy biztonságos jelszókezelő használata.

A szülők és gyermekek akár együtt is naprakészen tarthatják rendszereiket és böngészőiket: a közös edukáció jó ötlet. Mindezek mellett fontos megtanítani a gyermekeknek, hogy soha semmilyen körülmény között ne adják ki személyes adataikat idegeneknek.

A gyermekek által használt eszközökön, alkalmazásokon és meglátogatott weboldalakon indokoltak lehetnek a szigorú adatvédelmi beállítások.

A szülők kellő körültekintéssel válasszák meg azon online játékok körét, melyekkel a gyermekek játszhatnak, hiszen az elmúlt két évben közel 50%-kal nőtt a videójátékokhoz kapcsolódó támadások száma világszerte.

Az iskolaidőszak több videokonferenciát és webkamera használatot is jelenthet, ezért indokolt lehet meggyőződni arról, hogy biztonsági megoldásai nyújtanak-e webkamera- és mikrofonvédelmet.

Legvégül, de nem utolsó sorban, fontos annak hangsúlyozása, hogy a gyermekek nyíltan kommunikálhatnak a szülőkkel, és jelezzenek minden gyanús tevékenységet, amit az online térben észlelnek. A kiemelt kép illusztráció.