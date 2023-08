Jön a vihar, jégeső és a fejfájás: mutatjuk, mi várható, érkezik a légtömegek csatája

Sokaknál tapasztalható majd fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán azt írják, hogy a következő időszakban egy hullámzó frontálzóna alakítja időjárásunkat, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik! Érdekes helyzet alakul ki, ugyanis északnyugatra betör a hűvösebb légtömeg, délkeleten viszont továbbra is forró légtömeg áramlik majd be.

A légtömegek „csatájához” elegendő nedvesség fog társulni, emellett kedvezők lesznek a légköri labilitási viszonyok, így összességében több hullámban kell záporokra, zivatarokra, illetve esőre számítani.

Érkeznek a zivatarok, mutatjuk a várható időjárást péntek éjfélig

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint:

Nyugat felől hullámzó frontrendszer éri el térségünket, amely csak lassan mozdul kelet, délkelet felé.

Estig csak elvétve alakulhat ki zivatar a Dunántúlon, estétől viszont péntek reggelig, kora délelőttig elsősorban az ország északnyugati felén egyre több helyen képződnek zivatarok, amelyek fő kísérőjelensége a felhőszakadás (ált. 25-45 mm) lesz. Néhol 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat, amely a domborzati viszonyok függvényében villámárvizet is okozhat. A zivatarokhoz erős vagy viharos széllökés (ált. 45-65 km/h) és kis eséllyel jégeső (ált. < 1-2 cm) is társulhat. Reggelig a délkeleti országrészben jóval kisebb a csapadék esélye.

Pénteken átmeneti szünetet követően a délutáni óráktól elsősorban az Alföldön és az északkeleti tájakon számíthatunk zivatarokra, amelyekhez viharos széllökés (60-90 km/h), jégeső (2-5 cm) és felhőszakadás (25-50, néhol > 50 mm). Heves zivatar is kialakulhat, amelyet károkozó szélroham (> 90 km/h) és akár 5 cm feletti jég kísérhet.

Péntek estétől délnyugat felől kiterjedt zivataros rendszer érkezhet, amelyhez a már említett heves kísérőjelenségek is társulhatnak.

Orvosmeteorológia

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt ÉNY-n inkább a hideg-, az ország többi részén a melegfrontra érzékenyek szervezetét terhelheti meg az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.