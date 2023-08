Ismét hidegfronttal kísért zivatarok vonulnak át az országon

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarveszély miatt.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Alapvetően gomolyfelhős, napos idő várható helyenként intenzívebb gomolyfelhő-képződéssel. A nyugati, északnyugati, majd az északi tájakon felhősebb körzetek is előfordulhatnak.

Délutántól, estétől egy nyugatról érkező frontrendszer hatására elsősorban a Dunántúl középső és északnyugati részein már kialakulhatnak helyenként zivatarok, melyeket főként intenzív csapadék (10-30 milliméter), esetleg átmeneti szélerősödés kísérhet.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A délnyugati szél nagy területen élénk, olykor erős lesz, az Észak-Dunántúlon észak, északnyugati lesz a meghatározó szélirány.

A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 35 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva várhatók a magasabb értékek. Késő estére 17 és 27 közé hűl le a levegő, továbbra is északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a magasabb értékeket – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Szombaton is marad még a kettőség: a Dunántúlon már csak 20-26 fok valószínű, a Dunától keletre még 27-33 fokig melegedhet a levegő. Sokfelé kell számítani záporokra, zivatarokra, a Dunántúlon helyenként tartós esőre is, és itt az északnyugatira forduló szél is egyre többfelé feltámad, zivataroktól függetlenül is erős lökések kísérhetik – olvasható az Időkép cikkében.