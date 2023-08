Futballpályát és futókört adtak át a zánkai Erzsébet-táborban

Futballpályával, futókörrel és több mint 600 fős lelátóval ellátott sportlétesítményt adtak át csütörtökön a zánkai Erzsébet-táborban.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke köszöntőjében a labdarúgást nyitott sportágként jellemezte, amely a legnépszerűbb Magyarországon. Mindenki futballozhat, szerényebb körülmények között élők, gazdagabbak, magasak, alacsonyak, soványok, kövérek, férfiak és nők – mutatott rá beszédében.

Kapcsolódó tartalom

Az MLSZ elnöke reményét fejezte ki, hogy a táborokban sokan megszeretik a labdarúgást.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke elmondta: jelenleg a nyári táborok hetedik turnusa tart Zánkán, amelyben mintegy 180 kárpátaljai magyar gyermek is részt vesz.

Kiemelte: a balatoni táborokban a gyermekeknek számos programot szerveznek, keddenként az országos sportszövetségekkel együttműködve sportnapot tartanak és minden turnusban vannak sportversenyek, köztük focitorna is. A hetedik turnus focibajnokságára 27 csapat nevezett 166 játékossal, a torna döntőjét pedig már a régi, leromlott állapotú stadion helyén kialakított praktikusabb és biztonságosabb sportlétesítményben tarthatják.

A létesítményt Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke áldotta meg. A labdarúgás alkalom arra, hogy a játékosok olyan adottságokat erősítsenek magukban, amelyek „az élet nagypályáján” is hasznosak – fogalmazott.

Kapcsolódó tartalom

A nyári különféle Erzsébet-táborokba – ottalvós, napközi, családi, erdélyi, gyógyító és diabétesz – idén több mint 130 ezer résztvevőt várnak, közülük a zánkai és fonyódligeti táborokba 35 ezren érkeznek a szünidőben.

A szervezők tájékoztatása szerint idén is folytatódik a legnagyobb befogadóképességű zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborok nagyobb részben kormányzati és kisebb mértékben európai uniós támogatásból történő megújítása.

Zánkán a tábori stadion mellett új sportpályákat és korszerű játszótereket is létesítettek, de kiépül még egy gokart- és KRESZ-pálya is. Fonyódligeten új sportpályák és játszóterek mellett már kalandparkot is használhatnak a táborozók.