Czomba Sándor: Óriási az érdeklődés a nyári diákmunka program iránt

Óriási az érdeklődés a nyári diákmunka program iránt, a részvevők száma meghaladta a 28 ezer 200-at a tervezett 26-27 ezerrel szemben – hangsúlyozta Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1-en.

A kormány az idén 3,5 milliárd forint támogatást biztosít a nyári diákmunka programra.

Czomba Sándor elmondta, a vármegyéknél maradt tartalék forrás terhére bővítették a nyári diákmunka program lehetőségét.

Az államtitkár ismertette, a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is a diákmunka programban résztvevők 80 százalékát az önkormányzatok foglalkoztatják, és fogadtak diákokat mezőgazdasági vállalkozások is, és mintegy 5 ezren a turisztika, vendéglátás területén helyezkedtek el.

Czomba Sándor fontosnak nevezte, hogy a nappali tagozaton tanuló 16-25 év közötti diákok munkatapasztalatot szerezzenek, és erre a diákmunka program két hónapja is alkalmas lehetősége ad.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a 25 év alatti munkavállalóknál a jövedelem szja-mentes, így van ez a diákmunkát vállalóknál is.

Az államtitkár szólt arról, hogy a magyar munkaerőpiac rendkívül feszes. Magyarországon 4 millió 766 ezren dolgoznak, ami a KSH mérése, 1990 óta a legmagasabb érték. Egyben jelezte, hogy a Magyarországra érkező beruházások újabb munkaerőigényt generálnak, ami pozitív kihívás a korábbi időszakhoz képest.

A kormány célja, hogy 2030-ra 85 százalékra növekedjen a 20-64 éves korosztályban a foglalkoztatási ráta. Czomba Sándor elmondta, reális esélyt lát ennek elérésére, hiszen már most is 80 százalék feletti a mutató, és ezzel az értékkel az ország az Európai Unióban már most is elit mezőnyhöz tartozik.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című szerdai adásában Czomba Sándor elmondta, hogy a kedd délelőtt megnyílt vállalkozóvá válási programra jóval a várakozásokon felüli volt az érdeklődés. A tervek szerint 1500 jelentkezésnél leállították volna az informatikai felületet, végül a regisztrációs lehetőséget kedd éjfélig meghosszabbították, így mintegy 10 ezer regisztráltból kell kiválasztani azt a mintegy ezer részt vevőt, akinek lehetőséget biztosítanak a programban.

