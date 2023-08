Mától 15 százalékra nő a kötelező akciózás mértéke: mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Mától 15 százalékra nő a kötelező élelmiszerár-akciózás mértéke, és az arra kijelölt élelmiszerek köre is bővül. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közölte: az eddigi húsz termékcsoport kiegészül a most megszűnő árstopban szereplő termékekkel. Így mától a kötelező akciózás szabályai vonatkoznak a kristálycukorra, a búzalisztre, a napraforgóolajra, a sertéscombra, a csirkemellre- és farhátra, a 2,8 százalékos tartós tejre, a tojásra és a burgonyára is. Szakértők szerint az intézkedéseknek köszönhetően várhatóan tovább élénkül a verseny a kereskedők között, ami csökkenő élelmiszerárakat és még több akciót eredményezhet.

Mától már 15 százalékos élelmiszer-akciók védik a családokat és a nyugdíjasokat – ezt mondta a kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban. Szentkirályi Alexandra kijelentette: az immár másfél éve tartó háború és a brüsszeli szankciók miatt megemelkedett inflációt sikerült csökkenő pályára állítani. Hozzátette: a kormány tehát továbbra is védi a családokat, a nyugdíjasokat a háború és a szankciók okozta megemelkedett élelmiszeráraktól és folytatja az inflációcsökkentő intézkedéseket. Kapcsolódó tartalom Gulyás Gergely: Már októberben egy számjegyű lehet az infláció Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, már októberre egy számjegyűre csökkenhet Magyarországon az infláció. „Az árleszállítások jelentős terhet vesznek le a családokról, és hozzájárulnak az infláció további csökkentéséhez is. Új intézkedés, hogy az árakciókban a kedvezmény mértéke még nagyobb lesz. Augusztustól már 15 százalékos élelmiszerár-akciók védik a családokat és a nyugdíjasokat. A kormány arról is döntött, hogy a kiskereskedelmi üzletek a korábbi 8 árstopos termékfajta közül két termékfajta vonatkozásában valamennyi terméket kötelesek heti rendszerességgel, legalább 15 százalékkal alacsonyabb áron kínálni úgy, hogy a 15 százalékos kedvezményt a beszerzési árhoz viszonyítva kell biztosítani. Az intézkedés így amellett, hogy alacsonyabb árat biztosít az alapvető élelmiszerekre, jelentősen kibővíti az eddigi 20 termékből álló akciós árú termékkosarat. A kormány tehát továbbra is védi a családokat, a nyugdíjasokat, a háború és a szankciók okozta megemelkedett élelmiszeráraktól és folytatja az inflációcsökkentő intézkedéseket” – fejtette ki. Szakértők szerint az intézkedéseknek köszönhetően várhatóan tovább élénkül a verseny a kereskedők között, ami csökkenő élelmiszerárakat és még több akciót eredményezhet. „Ez ugye azt jelenti, hogy 20 termékkörből kötelesek az üzletek egy-egy terméket kiválasztani és ehhez hozzájönnek még a régi árstoppos termékek, tehát ott sem lehet automatikusan egyik pillanatról a másikra visszaemelni a piaci árakat. Átkerülnek ebbe a rendszerbe ezek a termékek. Tehát összességében 28 termékcsoport az, amiből a vásárló válogathat augusztus 1-jétől” – magyarázta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára A hatóságok nagy szigorral fognak fellépni abban az esetben, ha a multik úgy emelik az áraikat, hogy annak semmi alapja nincs – erről beszélt Dömötör Csaba egy videóban. Az államtitkár hangsúlyozta: a multiknak is ki kell venni a részüket az infláció elleni küzdelemből. Emlékeztetett arra is, hogy mától a Szép-kártyákat hideg élelemre is fel lehet használni, és a munkáltatók emellé további kétszázezer forintos támogatást is adhatnak rá. Kapcsolódó tartalom A kormány azt ígéri, fellép a nyerészkedő multik ellen Miközben az egész ország az infláció ellen harcol, vannak, akik nem veszik ki a részüket ebből a küzdelemből és kihasználják a helyzetet. „A jelenleg helyzetet alapvetően a háború és annak gazdasági következményei határozzák meg. Ezt a háborút nem mi okoztuk, de egész Európa elszenvedi a következményeit. Gazdasági értelemben leginkább Európa szenvedi el. A kormány azon lesz, hogy ennek ellenére még ebben a rendkívüli helyzetben is minden lehetséges támogatást megadjon a magyar családoknak” – fogalmazott. A friss változásokról, és azoknak az inflációra gyakorolt hatásáról Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár beszélt az M1-en: 15 százalékra nő a kötelező élelmiszerár-akciózás mértéke és bővül az élelmiszerek köre is A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)