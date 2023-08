Érkezik a vihar, jég is lehet: mutatjuk mi várható a migrénen kívül

A hidegfrontra érzékenyeknél legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzés jelentkezhet.

Már a kertek alatt a hidegfront, az északnyugati részeken egyre nagyobb területen növekszik, vastagszik a felhőzet és Sopronnál már északiasra fordult a szél, ami a talajfront érkezését jelenti.

A front csapadékzónája csak lassan araszol kelet, délkelet felé, várhatóan zivatarokat is okoz, melyekhez felhőszakadás is társulhat, illetve délnyugaton heves zivatar is kialakulhat – írták az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán.

Kora délután északnyugat felől hidegfront érkezik. A fronthoz társuló zivataros csapadékrendszer előbb az Alpokalja, Kisalföld térségét éri el, majd kelet felé fejlődve késő estig a Duna-Tisza közére is átterjed.

Nyugaton több helyen hullhat 20-30, az intenzívebb zivatarokban akár 40 mm feletti csapadék. Az északnyugatira forduló szelet többfelé kísérheti 50-75, zivatarban helyenként 70-90 km/h-s szélroham.

Zivatarok kialakulása nagyobb számban a késő délutáni, esti órákban várható délnyugaton. Leginkább az Alpokalja, Zala, Somogy, Baranya térségében egy-egy heves zivatarban 90 km/h feletti szél és nagy méretű (> 2 cm) jég is kialakulhat.

A front késő este, éjjel gyengülő intenzitás mellett halad kelet, délkelet felé, mögötte stabilizálódik a légkör, mérséklődik a szél.

Szerdán napközben a kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

A met.hu oldalon azt írják, hogy mivel kedden délutántól hidegfront érkezik, így a hidegfrontra érzékenyeknél legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is.

