Rétvári Bence: Megerősítést kapnak a hitükben a Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozóra utazó magyar fiatalok

A mai világban egyre inkább terjedőben vannak azok a nézetek, amelyek mindent relativizálnak, ugyancsak terjedőben a cinizmus, azonban azok a keresztény fiatalok, akik a Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozóra utaznak, megerősítést, bátorítást kaphatnak a hitükben – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Budapesten, a portugáliai eseményen részt vevők búcsúztatásán.

A fővárosi Fatimai Szűzanya-templomban megtartott misén búcsúztatták el hétfőn azokat a fiatalokat, akik a ceremónia után a világtalálkozóra indultak, az eseményen részt vett és beszédet mondott Rétvári Bence is. Személyes tapasztalatait is igyekezett átadni a most útnak indulóknak, amikor felidézte, hogy húsz éve maga is résztvevője volt az akkori találkozónak.

Az államtitkár felhívta rá a figyelmet:

a hasonló világtalálkozók résztvevői teljesen más etnikai, kulturális háttérrel rendelkeznek, mégis szorosan összeköti őket az, hogy mindannyian megerősítést, bátorítást kapnak a hitükben.

Rétvári Bence szerint a mai világban egyre inkább terjedőben vannak azok a nézetek, amelyek mindent relativizálnak, ugyanakkor felhívta a világtalálkozóra utazók figyelmét, hogy ők valami teljesen mást fognak tapasztalni Lisszabonban. Azt kívánta a hétfőn induló fiataloknak, hogy a portugáliai esemény legalább akkora megerősítést adjon nekik, mint amekkorát ő kapott húsz évvel ezelőtt.

A Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozón részt vevő fiatalokat Fülöp Ernő kanonok – aki a szentmisét is celebrálta – áldotta meg az indulásuk előtt a soroksári templomban.

Az Ifjúsági Világtalálkozók története 1984 virágvasárnapjáig nyúlik vissza, amikor Szent II. János Pál pápa hívta Rómába a fiatalokat, hogy együtt ünnepeljék a megváltás rendkívüli szentévének lezárását.

Később a pápa levelében a világ minden fiatalját találkozóra hívta, majd hivatalosan is kezdeményezte az ifjúsági világnapok megünneplését. Minden találkozónak volt himnusza, amely eleinte a rendező ország nyelvén, később egyre több más nyelven is megszólalt.

Idén az eseménynek a portugál főváros, Lisszabon ad otthont. Az elő- és fő találkozókból álló rendezvény július 26-a és augusztus 6-a között zajlik. Július 31-éig az előtalálkozókra kerül sor a portugál egyházmegyék és nemzetközi lelkiségi mozgalmak szervezésében, a fő program pedig augusztus 1-je és 6-a között várja a résztvevőket. A találkozó célközönsége a 18–35 év közötti fiatalok csoportja.