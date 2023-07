Érkezik a vihar és a görcs, ízületeinkben is érezzük majd

Újabb hidegfront.

Most még az ország nagy részén napos, meleg az idő, a képződő gomolyfelhőkből pedig elvétve alakulnak ki záporok – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a közösségi oldalán.

A következő órákban kicsit megszaporodik a záporos, zivataros gócok száma, azonban a csapadék java vasárnap érkezik.

Vasárnap hajnalban északnyugat, nyugat felől csapadékzóna éri el hazánkat, amely napközben lassan kelet felé tevődik. Záporok, zivatarok kipattanhatnak az előterében, illetve kisebb számban akár mögötte is.

A legfőbb veszélyforrás a felhőszakadás lesz, ugyanis nagy területen hullhat rövid idő alatt ~20-40 mm, néhol ennél több is előfordulhat. Ezen kívül a zivatarokat viharos széllökés (ált. 60-80 km/h, délkeleten, keleten akár >80 km/h) és jégeső (~1-3 cm) kísérheti.

A hidegadvekció, illetve a vastagabb felhőzet és tartósabb csapadék hatására a hőmérséklet is mindenütt visszaesik.

A met.hu-n azt írják, hogy mivel hidegfront éri el a Kárpát-medencét, emiatt a hidegfrontra érzékenyeknél felléphet fejfájás, vérnyomás-ingadozás.

A reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége erősödhet, továbbá az ízületi és reumatikus panaszok is fokozódhatnak.

Záporok, zivatarok

A Balkán-félszigeten is enyhült a forróság, így már csak az Ibériai-félszigeten fordul elő 35 fokot meghaladó csúcsérték. Egyre több az időjárási front a kontinens térségében, így például a Kelet-európai-síkság, valamint az 50-ik szélességi kör mentén is hullámzó frontok találhatók. A frontok mentén elsősorban záporok, zivatarok alakulnak ki, északabbra azonban tartós eső is előfordul. Így például a Finn-tóhátság területén szokatlanul sok, 50-100 mm közötti esőt regisztráltak.

