Szánthó Miklós: A magyar érdek egybeesik a valódi európai érdekekkel

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy látja, hogy a politika törésvonalának új dimenziója a szuverenisták és a föderalisták között húzódik, és az Európai Egyesült Államok hívei intézményi és ideológiai nyomás alá helyeznek egyes tagállamokat.

Az Alapjogokért Központ az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében idézte a főigazgatót, aki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett esztergomi MCC Feszten a Brüsszel és Magyarország: ellentétek és ellenérzések című panelbeszélgetésen hangsúlyozta: a nyomás intézményi célja, hogy az uniós szervek és az európai progresszív kormányok tagállami szintről brüsszeli szintre szervezzék ki a döntéshozatalt. Az ideológiainak pedig, hogy az így szuperhatalommal felruházott Brüsszel ráerőltethesse a liberális „értékeket” azokra is, akik azokkal nem értenek egyet – tette hozzá.

A közlemény szerint Szánthó Miklós kiemelte, hogy Brüsszel „európai értéknek” állítja be az LMBTQ-propagandát és a szervezett migrációt is, de ezekkel a józan észt képviselők nem értenek egyet. „Sőt, az igazság az, hogy szemben az egyre szélsőségesebben progresszív Európai Unióval, Magyarország a valódi európai érdekek képviselője: határvédelem a tömeges illegális migráció helyett, család a gender helyett, béke a háború helyett” – fejtette ki a főigazgató, aki szerint az ukrajnai konfliktusban is az lenne az EU érdeke, hogy ne boruljon fel az eurázsiai nagykontinensen az egyensúly, Moszkvát ne lökjük Kína karjaiba. Ezért van szükség mihamarabbi tűzszünetre és béketárgyalásokra – jelentette ki.

Szánthó Miklós úgy fogalmazott: Magyarország az EU büszke tagállama, de nem azért, mert a tagság az Európai Unió, hanem mert Magyarország érdeke.

Az Alapjogokért Központ közleményében megemlítette, hogy az idézett beszélgetésen részt vett Werner Josef Patzelt, az MCC Brüsszel kutatási igazgatója, Ashley Frawley, a Swansea Egyetem kriminológiai, szociológiai és szociálpolitikai docense és William John Louis Victor Durodie, a Bath-i Egyetem nemzetközi kapcsolatok kockázat- és biztonságtudományi tanszékének vezetője is, Rodrigo Ballester, az MCC európai tanulmányok műhelye vezetőjének moderálásával.

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy Magyarország ellen pusztán ideológiai jellegű támadást indított a progresszív liberális elit – írták.

