Karrierlehetőség a közmédia tehetséggondozó programjával

Magyarország legnagyobb médiavállalata augusztus 4-ig várja a jelentkezéseket ingyenes tehetséggondozó programjába, tartalmi, produkciós és műszaki területre. A közmédia páratlan karrierlehetőséget és piacképes tudást kínál a televíziós és rádiós szakma vagy a médiatechnológia iránt érdeklődő fiataloknak.

Még egy hétig jelentkezhetnek a diploma előtt állók vagy friss diplomások a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány szeptemberben induló tehetséggondozójára. A program hosszú távú célja az utánpótlásnevelés. Az egyedülálló lehetőséggel a közmédia számos jelenlegi munkatársa valósította már meg az álmát, és kezdte el pályafutását a médiában. A résztvevők európai szinten kiemelkedő technikai környezetben, gyakorlatorientált formában ismerhetik meg a hírterület és a magazinműsorok szerkesztő-riporteri feladatait, vagy tapasztalatot szerezhetnek a tartalomgyártás műszaki oldalán: a híradástechnika, távközlés és műsorinformatika területén. A fiatalok közvetlenül kapcsolódhatnak be a munkafolyamatokba és a szakmai kompetenciafejlesztésükről személyes mentor iránymutatása is gondoskodik. A tartalmi terület iránt érdeklődőknek Magyarország legmodernebb eszközparkkal rendelkező médiavállalata egyénre szabott beszédtechnikai képzést is nyújt.

Azok, akik felvételt nyernek az ingyenes programba, a szakma legjobbjaitól tanulva átfogó képet kaphatnak a rádiós és televíziós műsorkészítésről, hogy a későbbiekben akár önállóan is megállják a helyüket szerkesztői vagy riporteri feladatkörben, a műszaki érdeklődésű résztvevők pedig rutint szerezhetnek a képmérnök, a hangmérnök és a stúdiótechnikusi feladatokban. A mentoráltak máshol nem tanulható munkakörök alapjait sajátíthatják el, és izgalmas alkotófolyamatokban vehetnek részt – a többi mellett – zenei felvételek rögzítése vagy 3D televíziós grafikai tervezés során.

Pályázni augusztus 4-ig lehet a jelentkezes@mtva.hu e-mail címen, bővebb információ a media-akademia.hu oldalon található. A program szeptember 18-án kezdődik, lezárultával a legeredményesebb résztvevőknek a közmédia karrierlehetőséget biztosíthat.