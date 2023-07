AM: Továbbra is a fő cél az osztatlan közös földtulajdon felszámolása

Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harmincéves adósságát kívánja orvosolni. Ezzel tovább erősödhet a tulajdonosi szemlélet, általa a föld minősége, termőképessége is javíthatóvá válik, ami révén a magyar mezőgazdaság is versenyképesebbé válhat – közölte az Agrárminisztérium (AM) pénteken.

A tárca közleménye szerint a magyar mezőgazdasági terület csaknem fele osztatlan közös tulajdonban van, ami több mint 2 millió hektárt jelent. A tulajdonostársaknak e tulajdoni formából való szabadulási szándékát jól tükrözi, hogy a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetését célzó projekt keretében nagyságrendileg 250 ezer osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti kérelmet nyújtottak be a földhivatalokhoz, amelyek 53 500 földrészletet érintettek. Mára az eljárások 90 százaléka befejeződött, és a folyamatban lévők is hamarosan lezárulnak. „Örömmel jelentjük be, hogy a befejezett eljárásokban mintegy 230 ezer tulajdonos kapta meg idáig az önálló ingatlanát kitűzéssel és birtokbaadással” – fogalmazott közleményében az AM. A tiszta, átlátható földtulajdoni struktúra kialakítása érdekében nagy jelentőséggel bír a földeken fennálló – bármilyen jogcímen keletkezett – osztatlan közös tulajdon, mint kényszerközösség megszüntetésére hivatott megosztási eljárások kezdeményezésének lehetősége 2021 óta, ami alapján eddig mintegy 2200 eljárás indult, amely 29 500 hektár területet érintett. Az egy tulajdonostárs általi tulajdonba vételt 1355 esetben kezdeményezték, ami mintegy 5000 hektárt érint. A szabályozás célja, hogy osztatlan közös tulajdonú föld esetén (beleértve az erdőt is) a felek egyezségének megfelelően a tulajdonrészek minél nagyobb számban önálló ingatlanná alakuljanak. A fentiek mellett természetesen továbbra is megvan az a lehetősége is a tulajdonostársaknak, hogy a polgári jog szabályai szerint szüntessék meg osztatlan közös földtulajdonaikat – jelezte a tárca. Felhívták a figyelmet arra, hogy az osztatlan közös tulajdonú földterületek sikeres felszámolása, a folyamat minél zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében a Nemzeti Földügyi Központ az Agrárminisztériummal együttműködve már korábban megjelentette a témára fókuszáló tájékoztató kiadványát, az Osztatlan közös megosztási kisokost. A kiadvány az osztatlan közös földtulajdon fogalmától kezdve kitér e tulajdonosi forma kialakulására és felhívja a figyelmet arra, hogy a földbirtok-politikai döntések nyomán miként lehet az osztatlan közös tulajdonú földterületeket felszámolni. Rávilágít, hogy melyek e folyamat előnyei és segít tájékozódni a megosztási folyamat legapróbb részleteiről is – ismertette az AM. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok rendezésével teljesen átalakulhat, átláthatóbbá válhat a magyarországi birtokstruktúra. A használhatóbb földterületek kialakulásával ugyanis a föld értéke is növekedhet, illetve a támogatásoknak és a hiteleknek is kedvezőbb gazdálkodási környezet jöhet létre. Mind a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetését célzó, befejezéséhez közeledő projekt, mind a tulajdonostársak megegyezésén alapuló felszámolási forma megteremtése ebben segít – írta közleményében a minisztérium.