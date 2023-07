Ponthatárok: van egy jó hírünk azoknak, akiket nem vettek fel

Kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, vagyis eldőlt, hogy a több mint 126 ezer jelentkező közül kik nyertek felvételt az egyetemekre. A diákok SMS-ben kaptak értesítést, de a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak az eredményekről. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár azt mondta: 28 százalékkal nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest.

A visszaszámlálás után megnyomták a gombot és abban a pillanatban nyilvánossá váltak az idei felsőoktatási ponthatárok. Hagyományosan a fővárosban hirdették ki az eredményeket, de azok egyszerre jelentek meg a kivetítőkön az ország több pontján.

MTI/Máthé Zoltán

Többek közt Szegeden is, ahol az izgalom a tetőfokon volt. Ahogy jöttek fel a különböző szakok, úgy törtek ki hangos ujjongásban a fiatalok. Örömükben még egymás nyakába is ugrottak.

Közben sorra érkeztek telefonokra is az sms-ek arról, kit, hova vettek fel. Van, aki már rögtön el is kezdte tervezni a jövőjét, hogy mivel tölti majd a felsőoktatási tanulmányait.

Országszerte tartottak Pont Ott Partykat, amelyeken több ezren vettek részt. A sikeres felvételit az újdonsült főiskolai és egyetemi hallgatók koncertekkel ünnepelték meg.

Több mint 126 ezren jelentkeztek idén a felsőoktatásba. Utoljára 12 éve akartak ilyen sokan továbbtanulni. Közülük pedig csaknem 95 ezer diákot fel is vettek valamelyik hazai felsőoktatási intézménybe.

„A felsőoktatásba a diákok jó, illetve kifejezetten magas kompetenciaszinttel lépnek be, ugyanis a képzések legnagyobb hányada 300 és 400 pont közötti ponthatárral indult el, tehát nagyon jó eséllyel lépnek be a diákok a felsőoktatásba úgy, hogy vélhetően a diplomát is sikeresen szerzik meg” – mondta Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.

A legkedveltebb intézmény idén is az ELTE volt, ahol több mint 12 ezer diák kezdi meg ősszel a tanulmányait. A lista második helyén a Debreceni Egyetem van, de befért a legjobb tíz közé a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem is.

A legnépszerűbb intézményekbe 2023-ban sem lehetett 400 pont alatt bekerülni.

Az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett a legtöbb pont 480, de az ELTE-n a jogász szakra is szükség volt 477 pontra.

A mesterképzések közül a vezetés és szervezés szakra vették fel a legtöbb diákot, 815-öt, a legkevesebbet, 350-et pedig pénzügyre.

A felsőoktatásba felvett hallgatók száma 28 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, ez az elmúlt tíz év legmagasabb száma – közölte az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár. Hankó Balázs elmondta: tíz hallgatóból nyolc állami ösztöndíjjal kezdi meg tanulmányait, azaz körülbelül 14 ezerrel több diáknak biztosítanak a teljes képzésre vetítve átlagosan hatmillió forint állami ösztöndíjat. Hangsúlyozta: a számok azt mutatják, hogy jól működik a megújult felsőoktatási felvételi.

„Egy versenyképesebb, rugalmasabb, sikeresebb felsőoktatásunk van, sikeresek a magyar egyetemek.

De ahhoz, hogy ez az autonómia, ez az egyetemi autonómia kiteljesedhessen, a felsőoktatási felvételit is megváltoztattuk. Aminek a mottója nem más, mint: Ahol a lehetőség, legyen ott a felelősség. Nagyobb szabadságot kaptak az egyetemek a felvételiben, és úgy néz ki, jól sáfárkodtak ezzel, nagyobb felelősség, nagyobb siker” – fogalmazott.

A ponthatárok megtalálhatók a felvi.hu oldalon. Akiket most nem vettek fel sehova, azok péntektől a pótfelvételi eljárásban újra jelentkezhetnek.