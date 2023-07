Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait ősszel a győri Széchenyi István Egyetemen

Közel 4500 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetemen szeptemberben, ami 38 százalékkal haladja meg a tavalyi 3200-as adatot – tudatta a felsőoktatási intézmény csütörtökön az MTI-vel.

Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon a felvettek száma több mint 60 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A legkedveltebb idén is a magyar nyelvű járműmérnöki alapszak volt, de emellett az angol nyelvű képzések is jelentős érdeklődésre tartottak számot. A most felvettek pontátlaga a járműmérnöki és a logisztikai mérnöki szakokon meghaladta a 360, a műszaki menedzser szakon pedig a 340 pontot.

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar képzéseire az egy évvel ezelőttinél csaknem 60 százalékkal több, mintegy 1100 gólya került be. Népszerűnek bizonyult a mérnökinformatikus, a gépészmérnök, a villamosmérnök és a gazdaságinformatikus szak. A felvettek átlagpontszáma több szakon megközelíti vagy meghaladja a 380 pontot.

Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon a felvett hallgatók száma 20 százalékkal nőtt, átlagpontszámuk pedig minden alapképzésen meghaladja a 350 pontot. Az építészmérnök-képzés ezek közül is kiemelkedve 440 pont feletti értékeket mutat.

Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karra felvett hallgatók létszáma 36 százalékkal növekedett. Az alapképzési szakok közül az élelmiszermérnöki és a mezőgazdasági mérnöki szakok mellett újra sokan választották az állattenyésztő mérnöki képzést.

Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karon a tavalyinál másfélszer több elsőéves kezdi meg tanulmányait. A nemzetközi tanulmányok alapszakra nagy érdeklődés mutatkozott a külföldi diákok körében is.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon jogász szakon az előző évit is meghaladó létszámú évfolyam kezdheti meg tanulmányait, nappali tagozaton több mint 130, levelezős képzésben pedig 70 hallgatóval. Nappali tagozaton a ponthatár a tavalyihoz hasonlóan 400 pont felett alakult, levelezős képzésben pedig 12 ponttal haladta meg az előző évit. Népszerű volt az igazságügyi igazgatási alapszak, amely a 2022-es létszámok duplájával indul nappali és levelező tagozaton egyaránt.

Az Egészség- és Sporttudományi Karra több mint másfélszer annyi fiatal nyert felvételt, mint tavaly. A legnépszerűbbnek az ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirányon, valamint a rekreáció és életmód alapszak bizonyult a felvételizők körében.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karra a tavalyinál százzal többen, mintegy 700-an nyertek felvételt, ami a második legmagasabb szám a Széchenyi István Egyetemen. A kar angol nyelvű képzései iránt jelentős a nemzetközi hallgatók érdeklődése is. A felvettek átlagpontszáma több szakon meghaladja a 400 pontot.

A Művészeti Karon mind a zeneművészeti, mind a designképzések népszerűek maradtak.

A közlemény idézi Filep Bálintot, az egyetem elnökét, aki kiemelte, hogy a leendő elsőévesek magas száma fontos visszaigazolást jelent számukra, mert mutatja, hogy a fiatalok pozitívan értékelik a képzési színvonalat. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a legmodernebb technológiák oktatására és kutatására, a fenntarthatóságra, és jelentősen hozzájárul a térség fejlődéséhez.

Friedler Ferenc rektor, tudományos elnökhelyettes azt emelte ki, hogy a hallgatók a korszerű képzések mellett bekapcsolódhatnak a külföldi egyetemekkel folytatott kutatásokba, részt vehetnek piacvezető cégekkel közös fejlesztésekben, csatlakozhatnak világversenyeken szereplő hallgatói fejlesztői csapataikhoz, így diplomájuk megszerzésén kívül nemzetközi referenciákat is kapnak.

A pótfelvételi eljárásban az egyetem által meghirdetett szakok július 28-tól lesznek elérhetők a felveteli.sze.hu internetes oldalon.

A kiemelt kép illusztráció.