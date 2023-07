Új szállodamárka jelent meg a W Budapest Hotel átadásával

Új szállodamárka jelent meg Magyarországon, miután a QPR Properties megnyitotta 151 szobás luxusszállóját, a W Budapest Hotelt a budapesti Andrássy úton álló Drechsler palotában.

Az egykor az Állami Balettintézetnek is helyet adó műemléképület szállodává alakítását két és fél év alatt végezte el a DVM-csoport integrált építészeti és építőipari szolgáltató – közölte a kivitelező DVM-csoport az MTI-vel.

A szállodát a Marriott Internationalhez tartozó W Hotels üzemelteti.

A Drechsler palota Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1883 és 1886 között épült francia reneszánsz és neogótikus stílusban. Az UNESCO világörökségi helyszínen álló védett műemlék 135 éves története során számos szerepet töltött be az intézményi és lakófunkciótól a vendéglátóipari felhasználáson keresztül a kiemelt kulturális szerepkörig. A palota az elmúlt két évtizedben teljesen elhagyatva állt – írták.

A rendkívül rossz állapotú palotát a DVM group (Magyarország) mint a projekt generálkivitelezője újította fel. Az örökségvédelem és műemléki helyreállítás jelentős gépészeti és elektromos megújulással egészült ki, amely a 16 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan minden helyiségét érintette. A kivitelezőnek az ötcsillagos szálloda műszaki elvárásaira is fel kellett készítenie az épületet – tájékoztattak.

Magyarország a Marriott International egyik legfontosabb piaca. Jelenleg nyolc szállodával rendelkezik a luxus szegmenstől (W Budapest, Ritz-Carlton Budapest, Matild Palace Budapest, Luxury Collection hotel) a prémium kategórián át (Budapest Marriott Hotel) a válogatott szolgáltatási lehetőségekig (Courtyard by Marriott Budapest City Center, Four Points by Sheraton Budapest Danube) a szabadidős és üzleti utazók igényeit egyaránt kielégítik.

Jelentős további fejlesztési terveik vannak az országban: miután a W Hotels márka debütált a régióban, az ősszel a Dorothea Hotel, Autograph Collection szállodával a legelső Autograph Collection szállodát is bevezetik Magyarországon – jelezték.

A Marriott globális szálláshely-szolgáltatási rendszere 2023 első negyedéve után közel 8400 szálláshelyet számlált, több mint 1 534 000 szobával.

A világ legnagyobb szállodaláncát üzemeltető Marriott International konszolidált nettó árbevétele tavaly 20,773 milliárd dollár volt. A cég 2021-ben 13,86 milliárd dollár éves bevételről adott számot.