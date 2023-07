Rejtélyes hangrobbanás rázta meg Salgótarjánt, még Szlovákiában is észlelték

Hétfő délután sokan hallottak egy robbanásszerű hangot Salgótarján térségében, valamint több Mátra környéki településen is. Sok megkeresést kaptunk mi is ezzel kapcsolatban. Most viszont kiderült, hogy mi okozta a hangrobbanást hétfő délután 15 óra 18 perckor a térségben, melyet Szlovákiában is hallani lehetett.

Egy nagyobb méretű meteor lépett be a Föld légkörébe, mely tűzgömbként felragyogott a nappali égen,

majd darabjaira robbant.

Ezt a robbanást lehetett hallani a Mátra, valamint Salgótarján térségében is, illetve Szlovákiában. A robbanás olyan erős lökéshullámot indított el a légkörben, hogy azt még a Piszkés-tetőn elhelyezett infrahang állomások is érzékelték, valamint az ugyancsak ott üzemelő szeizmográf is detektálta egy kiugró tüskével a föld megremegését. Több beszámoló is érkezett arról, hogy mintha földrengést is éreztek volna, illetve helyenként az ablakok is megremegtek.

