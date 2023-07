Életmentő tippek: mit csináljunk vihar előtt, közben és után?

A vihar esetén szükséges teendőkre figyelmeztetett a katasztrófavédelem kedden, miután a meteorológiai szolgálat közölte, hogy késő délután erős szélre, jégesőre és felhőszakadásra is lehet számítani.

Vihar előtt:

☝️ Nézze meg az előrejelzést!

☝️ Készüljön fel!

☝️ Erős szél esetén vigye be a kerti bútorokat, növényeket, szerszámokat.

☝️ Ha felhőszakadás várható, áramtalanítson, és vigye magasabbra a pincében található tárgyakat.

☝️ Jégeső esetén takarja le az autót.

☝️ Csukja be az ablakot, ha elmegy otthonról.

☝️ Inkább ne menjen el otthonról.

☝️ Elő a gyertyákat! Áramszünet alatt jól jöhet.

☝️ Ugye biztonságban van a háziállata is?

Vihar közben:

⛈ Jöjjön ki a vízből! Ha nincs benne, bele se menjen.

⛈ Menjen be egy épületbe.

⛈ Kerülje a pincét.

⛈ Húzza ki az elektromos eszközöket.

⛈ Ne érintkezzen a vízzel!

⛈ Ha kint van, ne álljon fa alá.

⛈ Egy fesztiválon kövesse a biztonsági utasítást.

⛈ Autóban, tömegközlekedési eszközön biztonságban van.

⛈ De itt se fogja meg a fém alkatrészeket.

⛈ Többsávos úton azon a sávon menjen, amelyik távolabb van a fáktól.

⛈ Menjen lassabban a hídon, alagutakban, mert könnyen széllökés érheti.

⛈ Próbáljon meg ellenkormányozni, ha fel akarná kapni a szél.

⛈ Ne előzzön! Ha mégis muszáj, figyeljen a szélárnyékra.

⛈ A legjobb, ha nem vezet. Ha mégis, csak az útra koncentráljon!

Vihar után:

❗️ Mérje fel a károkat!

❗️ Sérült közművek esetén értesítse a szolgáltatót.

❗️ A keletkezett károkat igyekezzen minél hamarabb helyreállítani. A következő vihar lehet, hogy durvább lesz.

❗️ A vízelvezető-árkokból távolítsa el a vizet, az iszapot, a szemetet.

❗️ Plusz tipp: ha nem áll benne víz, a szúnyogok sem fejlődnek ki.

❗️ Sérült gázvezeték, elszakadt elektromos vezeték esetén hívja a 112-t.

A kiemelt kép illusztráció.