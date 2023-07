Karácsony Gergely a vonaljegyek ára után a fővárosi cégek vízdíját emelné

Emelni akarja a főváros a budapesti cégek vízdíját. Arra hivatkoznak, hogy nincs pénz a hálózat fejlesztésére, sok a csőtörés és a lakossági fogyasztók is rezsicsökkentett áron kapják az ivóvizet. A Fővárosi Vízművek vezérigazgatója mellett Tüttő Kata főpolgármester-helyettes is támogatja a megszorító intézkedést. Karácsony Gergely a héten jelentette be, hogy korábbi nyilatkozataival ellentétben mégis emelik a BKV-jegyek árát.