Vizes rongyként csavarta ki a fákat a vihar Baranya vármegyében – legalább százan vesznek részt a mentésben

Baranya vármegye déli részén viharos szél és jégeső kíséretében vonultak végig a pénteki heves zivatarok. A legtöbb bejelentés a kidőlt fák és a letört ágak miatt érkezett, de vezetékek is leszakadtak és villanyoszlopok is kidőltek. A térség több helyén orkán erejű szállökéseket mértek, Marócsán pedig tyúktojás nagyságú jégdarabok rongálták meg a lakóházak tetőszerkezeteit – hangzott el az M1 Híradójában.

Tyúktojás méretű jég verte el pénteken délután a Baranya vármegyei Marócsát. A házak tetőcserepeit szinte teljesen tönkretette a jég. A helyiek azt mondják, nem gondolták volna, hogy egyik pillanatról a másikra ilyen jelentős kárral kell szembenézniük.

„Hallottuk, hogy dörög az ég, de nem különösebben foglalkoztunk vele. Aztán hirtelen kopogást hallottunk a háztetőn, kiszaladtunk az udvarra és láttuk, hogy a jégeső teljesen szétverte a tetőcserepeket” – idézte fel a történteket egy marócsai lakos.

Marócsán szinte valamennyi háztetőt beszakított a jég, legalább ötven lakóépület rongálódott meg. Vannak olyan házak, amelyeken egyetlen cserép sem maradt épen a vihar után. A település lakóit és polgármesterét is megrázták a történtek.

„Ilyen jégeső errefelé még nem pusztított. Két kivételével minden házon tönkrement a tető, gyakorlatilag kilátszanak a lécek. Van, ahol a tornác is teljesen beszakadt, a ház beázott, a bútorokat ki kellett vinni a szabadba”

– közölte a település polgármestere.

Egy Marócsai családnál nemsokára kisbaba születik. A szülők azonban még nem tudják, hogy érkezésére újra lakhatóvá tudják-e tenni az otthonukat.

„Kifestettünk, meszeltünk, de az eső leáztatta a falat. Nem tudjuk, hogyan hozzuk rendbe a károkat a születéséig” – mondta az egyik szülő.

A természeti csapás óta folyamatosan érkeznek a felajánlások a szomszéd településekről. Sellye a tavalyi viharkárról megmaradt tetőcserepeit ajánlotta fel.

A tűzoltók is azonnal a helyszínre érkeztek. Pénteken elvégezték a legszükségesebbeket, szombaton pedig tovább folytatják a munkát azért, hogy a házak újra lakhatóak, biztonságosak legyenek.

„Több mint százan vesznek részt jelenleg a mentésben, nem csak Baranya vármegyéből, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna vármegyéből is érkeztek hivatásos tűzoltók” – közölte Sárkány Sándor, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivó-helyettese.

A falu közösségét a református szeretetszolgálat munkatársai is segítik, akik ételt és italt biztosítanak a dolgozóknak, illetve adománygyűjtő akciót is szerveztek. A tárgyi felajánlások mellett önkéntes segítők jelentkezését is várják.

A pénteki vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád-Csanád vármegyékben is gondokat okozott.

Mórahalmon jelentős mennyiségű eső esett, a vízelvezető árkok megteltek, a csatornahálózat pedig nem tudta a belvárosban elvezetni a nagymennyiségű esővizet.

Mindemellett az emberek tartós áramkimaradást is tapasztaltak.

A péntek esti leghevesebb széllökéseket az ország déli járásaiban mérték. Baranyában orkán erejű szél tombolt, a pogányi repülőtéren 120, Sátorhelyen pedig csaknem 137 kilométer per órás széllökéseket jegyeztek fel.

Kiemelt kép: Facebook/Országos Meteorológiai Szolgálat