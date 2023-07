Kiberbiztonsági tippek – hogyan védekezhetünk az adathalászat ellen

A kiberbűnözők utazási témájú adathalászattal is készülnek a nyárra, és érdemes a kamu koncertjegyekre, fesztivál belépőkre is figyelni.

Az utazási témájú spam levelek minden évben már tavasszal megjelennek a kibertérben, amelyek száma nyár elejére már 25%-kal megnövekszik, csúcspontja várhatóan júliusban fog eljönni. Ugyanez igaz a nyári fesztiválszezonra is, amikor is megszaporodnak a csaló ajánlatok, így nem csak élmény, de akár pénz nélkül is maradhatunk. Utazási csalásnak nevezzük, amikor a kiberbűnözők hamis szálláshely/járat/jármű foglalás ajánlatával igyekeznek pénzt kicsalni az áldozatoktól. Ilyenkor az ajánlatban szereplő tételek vagy csak rosszabb kondíciókkal érhetők el, vagy egyáltalán nem is léteznek.

A csaló adathalász levelekben a támadók gyakran valamilyen azonnali cselekvésre próbálnak rávenni minket, mindezt sürgető hangnemben (pl. „Le ne maradj!”, „Az utolsó lehetőség!”, „Ma még a tiéd lehet!”, „Kattints, hogy a tiéd legyen az utolsó…”). A legtöbb esetben egy linkre való rákattintásra, vagy egy melléklet letöltésére próbálnak minket rávenni.

A kiberbűnözők kampányaik során gyakran használják fel az ismertebb márkák – jelen esetben a nagy szállodaláncok, légitársaságok, fesztiválok – hírnevét, és az ő nevükben próbálnak csalást elkövetni. Ezért kiemelten fontos, hogy a nyári időszak előtt és alatt (is) mindig óvatoson és éberen szemléljük az ilyen témájú leveleket, közösségi médiás hirdetéseket, üzeneteket.

Ne feledjük: ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem az.

Így ha az eredeti ár töredékéért jutnánk hozzá pl. egy fesztivál belépőhöz, esetleg valaki azt állítja, hogy nyertünk egy nyereményjátékon (amin legjobb tudomásunk szerint el sem indultunk), akkor érdemes gyanakodni az üzenet valódiságát illetően.

A népszerű csaló e-mail témái:

Kedvezményes repülőjegy;

Repülési akciók és ajándékok;

Nyaralóbérlés vagy vásárlás;

All-inclusive ajánlatok;

Foglalással kapcsolatos értesítések;

Tippek: