Tusványos – A virtuális nemzeti tér, a külhoni közösségek helyzete és a magyar uniós elnökség is szerepelt a pénteki nap programjában

A virtuális nemzeti tér létrejötte, a külhoni magyar közösségek aktuális helyzete, a közelgő magyar uniós elnökség és a honvédelmi fejlesztések is a fő témák között szerepeltek Tusnádfürdőn, a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor közéleti programjának harmadik napján, pénteken.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a délelőtt rendezett Nemzeti Kerekasztalon bejelentette: virtuális nemzeti tér jön létre, amelynek keretében minden magyar állampolgár a teljes magyar közmédiához és államrezonhoz hozzáfér. Elmondta: ez a nemzetegyesítés virtuális része, melynek révén alapvetően megoldódnak a sport- és kulturális, illetve közéleti műsorok közvetítésével kapcsolatos problémák.

„Ennek keretében minden magyar állampolgár a teljes magyar közmédiához és a teljes magyar államrezonhoz hozzáfér egy egyszerű regisztrációval, egy IP-címmel, egy digitális állampolgársággal, ami a nemzetegyesítésnek valóban a 21. századi formája” – fogalmazott.

Kapcsolódó tartalom

A külhoni magyar közösségek aktuális helyzetét, az elmúlt időszakban elért eredményeket és a jövő kihívásait ismertették a Nemzetpolitikai kerekasztal című beszélgetésben a Kárpát-medencei magyar érdekvédelmi szervezetek vezetői.

A kárpátaljai helyzetet Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő ismertette, aki szerint a háború nagyon nagy terhet ró a kárpátaljai magyar közösségre, egzisztenciálisan és lelkileg egyaránt.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár rámutatott: 2020 óta nehezebb a helyzet a nemzetpolitikában a pandémia és a háború miatt. Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni, hogy a kárpátaljai magyar közösség fizikailag is megmaradjon.

Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa, korábbi román környezetvédelmi miniszter arról beszélt, hogy az elmúlt évben „tektonikus mozgások” jellemezték a romániai politikát, hiszen az RMDSZ kormánypártból ellenzékbe került. Úgy értékelt, hogy a szövetség 10-20 éves távlatokra kiható víziót vitt a bukaresti politikába, és azt is be tudta bizonyítani, hogy ez meg is valósítható.

Kapcsolódó tartalom

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra mutatott rá, hogy a magyar nemzetpolitika eredményei annak is köszönhetők, hogy a határon túli magyar közösségek megőrizték önszerveződési képességüket. Ha ezt elveszítik, hiába lesznek források – mondta.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a szlovákiai választásokon elért „történelmi sikerről” számolt be, mely megmutatta a felvidéki magyar közösség erejét.

Bóka János az európai uniós ügyekért felelős leendő miniszter arról beszélt a Válságok kora című pódiumbeszélgetésen, hogy széles lehetőségeket kínál a magyar uniós elnökség a magyar érdekek és prioritások megjelenítésére. A miniszter – aki augusztus 1-jétől tölti be a tárcavezetői posztot – azt mondta: kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az Európai Unió a globálisan csökkenő versenyképességét valamilyen módon helyre tudja állítani, meg tudja erősíteni.

Jelezte: tervezik elvégezni a kohéziós politika félidei felülvizsgálatát. Szeretnék folytatni az unió migrációs politikájával kapcsolatos azon törekvéseket, amelyek konszenzust élveznek.

Kapcsolódó tartalom

Ilyennek tekintik a külső határok megerősített védelmét, a harmadik országokkal való együttműködést, annak érdekében, hogy a migrációs nyomást kezelni lehessen. Előrelépést érnének el a bővítési folyamatban is, azt szeretnék, hogy minden egyes tagjelölt és potenciális tagjelölt esetében legyen érdemi haladás – jelezte.

A honvédelmi miniszter A békéhez erő kell! – NATO-csúcs után című pódiumbeszélgetésén bejelentette: Magyarország kamikaze drónoknak is nevezett cirkáló lőszerekkel fejleszti haderejét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról számolt be, hogy lendületesen halad a magyar haderőfejlesztés, ezen belül az eszközfejlesztés.

Kifejtette: a magyar haderő teljes átfegyverzéséről lehet beszélni, az elmúlt 6-8 évben beindult folyamat eredményeképpen az elavult szovjet technológia maradékát cserélik le újra. A miniszter beszélt arról is, hogy Magyarország – az eredetileg vállalt 2024 helyett – már idén teljesítette azt a NATO-követelményt, hogy a hazai össztermék (GDP) 2 százalékát kitevő költségvetési forrást fordítson a védelemre.

Kapcsolódó tartalom

Csák János kulturális és innovációs miniszter egy pódiumbeszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenhová el kell juttatni a kultúrát, és kultuszminiszterként az a feladata, hogy ez megtörténjen.

Semjén Zsolt egy délutáni beszélgetésen morálisan óriási felelőtlenségnek és súlyos politikai hibának nevezte Gyurcsány Ferenc határon túli magyarok elleni kampányát a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnál. A miniszterelnök-helyettes azt mondta: ezzel a lehető legrosszabbat tették, lelki Trianont okoztak a külhoni magyarságnak.

Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Tusnádfürdőn a határon túli magyar politikai szervezetek vezetőivel munkaebéden egyeztetett – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen az aktuális nemzetstratégai ügyeket tekintették át.