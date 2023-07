Magyar-török együttműködés a bútoriparban

Együttműködés jött létre a nagy múltú magyar bútoráruház RS Bútor és a vezető török matracgyártó között: már az RS Bútor kínálatában is megtalálhatók a Yatas Bedding által fejlesztett Puffy matracok, amelyeket idén az év legjobb matracainak is megválasztottak. A partnerség egyesíti a két vállalat szakértelmét, megteremtve a kényelem és a stílus tökéletes szövetségét.

A RS Bútor immáron 30 éve a hazai lakberendezési szektor kiemelkedő szereplője: bútoraik nagy része magyar gyárakból érkezik, ezáltal emberek ezreinek adnak munkát, és mára a legjelentősebb lakberendezési láncok közt emlegetik őket. Az RS Bútor árait a hazai vásárlók pénztárcájára szabták, de termékeik megfelelnek az egyre magasabb minőségi elvárásoknak is. A cég eredményeit a szakma is értékeli, hiszen az RS Bútor nem kevesebb, mint négyszer nyerte el a MagyarBrands díjat, idén először pedig a Business SuperBrand díjat is – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Az RS Bútor mára lendületes és modern szemlélettel ötvözi a már bevált üzletpolitikát, így áruházakban trendi enteriőröket, ötletes megoldásokat találunk – és mostantól a legmodernebb technológiával készült matracokat is. A magyar márka ugyanis ezúttal egy neves török céggel lépett együttműködésre, így a hazai piacon jócskán bővülhet a termékek palettája.

Érkeznek a szakértők által tervezett luxusmatracok

A Yatas Bedding Európa legszélesebb matrac, ágykeret és lakástextil-kínálatával büszkélkedhet, a most már nálunk is kapható Puffy matracok pedig 2023 legjobb matracának díját is elnyerték. A luxus, de elérhető árú matracok már megtekinthetők és kipróbálhatók az RS Bútor Reitter Ferenc utcai üzletében. A termék kíváló minőségű (Yatas szakértelemmel készül), nívós, fiatalos, modern, kedvező árfekvésű, ezzel ragyogóan illeszkedik az RS Bútor megújuló kínálatához.

A Yatas évek óta vezető szerepet tölt be az iparágban, következetesen fejlesztve a pihentető alvást támogató legmodernebb megoldásokat. A világ legjobb technológiai fejlesztőivel működik együtt, sokféle technológiát alkalmazva a Visco termékektől egészen a DHT rugókig. Nem csoda hát, hogy a török cég innovatív termékportfoliójával vásárlók millióinak bizalmát évezi. Számtalan kitüntetést is elnyert, Törökországban például egyedüli ágy-matrac márkaként lett SuperBrand-díjas.

Megnyílt Európa első Puffy Store (by YATAS GROUP) bemutatóterme az RS Bútor áruházban

A minden korosztálynak és testtípusnak megfelelő, gerincbarát Puffy matracokat folyamatosan tökéletesítik, ügyelve a komfort, a támasz, a légmozgás, a tartósság és a biztonság szempontjaira. Színvonalukat mi sem mutatja jobban, mint hogy a matrackollekció a legmagasabb németországi biztonsági és minőségi szabvánnyal, a DIN EN 1957-8/00 LGA ergonómia tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Az RS Bútornak nem ez az első együttműködése nagy márkákkal, hiszen korábban már sikeres megállapodást kötött a MediaMarkttal: a Pólus Centerben shop- in-shop rendszerben működik az RS Bútor Konyhastúdiója, és hamarosan a nyíregyházi MediaMarktban is megtalálhatóak lesznek az RS Bútor Konyhabútorai.