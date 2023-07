Hány fokra állítsuk a légkondit nyáron?

A hűtés és fűtés problémája számtalan munkahelyen komoly gondot okoz, különösen nyáron, amikor a klímaberendezés használata is napirendre kerül. Sok munkavállaló mindennapjait megkeseríti az a tény, hogy az irodában a hűtést központilag szabályozzák, melyet gyakran nincs lehetőségünk befolyásolni. Ha mégis van mód a klíma beállítására, akkor pedig nehéz eldönteni, kinek feleljünk meg: azoknak, akik nehezen viselik a meleget, vagy azoknak, akik legszívesebben nyáron is pulóverben ülnének a monitor előtt.

Sokan talán nincsenek tisztában vele, de a munkavédelmi előírások részletezik a munkahelyeken betartandó hőmérsékleteket is. A nyári hőségben a megfelelő hűtés szükségességét a jogszabályok is alátámasztják. A munkáltató kötelessége az is, hogy megfelelő komfortot és szellőzést biztosítson a munkahelyen – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Sajnos egyelőre nincs olyan technikai megoldás, mely által az egy légtérben tartózkodók komfortérzetét egyénileg tudnánk szabályozni. Egy adott helyiség dolgozóinak nincs más választása, mint hogy kompromisszumot kössenek annak érdekében, hogy mindenki hatékonyan tudjon dolgozni, és az egészségük se kerüljön veszélybe. Ezt a közös megegyezést akár egy „klímaetikett” formájában a belső szabályzatba is érdemes lehet rögzíteni, ezzel biztosítva a dolgozók egyéni preferenciáit. Az egy helyiségben tartózkodó nemek aránya is befolyásolhatja a megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Kutatások szerint a nők átlagosan 1°C-kal melegebb hőmérsékletet tartanak megfelelőnek a munkavégzéshez” – árulta el Antal Mihály a Gree légkondicionálók műszaki szakértője. Hozzátette, a klimatizálás megtervezésénél az egyik fő szempont, hogy úgy helyezzük el a beltéri egységet, hogy az ne közvetlenül fújjon a helyiségben tartózkodókra. Ezzel kivédhető a különböző betegségek kialakulása vagy az izmok és ízületek kihűlése, megfázása.

A minőségi levegő új dimenziója

Egy friss innováció is nagy segítség lehet a betegségek elkerülésében: a Tadiran Airow 3 TM új távlatot nyit a légminőség javításában. Ez a parányi eszköz egy új, szabadalmaztatott technológiával, elektrokémiai úton a levegőben levő oxigén és víz molekuláiból állít elő hidrogén-peroxidot, mely köztudottan fertőtlenítő hatású. Ezáltal kiküszöbölhető a cseppfertőzéssel terjedő vírusok és baktériumok terjedése, melyekkel közvetlen munkahelyi környezetben is találkozhatunk. A készülék már alkalmazható az oldalfali légkondicionálókban, így a Gree és Syen berendezésekben is.

Hány fokra állítsuk a klímát?

A kinti és a benti hőmérséklet-különbség ideális esetben 5 és 8 fok között mozog. Ha nagyon szükséges -, és az egyéni komfortérzetünk alapján ennél mégis hűvösebbre vágyunk -, akkor is legfeljebb tíz fokos különbséget állítsunk be! Amennyiben mégsem sikerül megegyezni a munkatársaknak az ideális hőmérséklettel kapcsolatban, néhány kompromisszumos tippet ajánl a szakember:

Állapodjunk meg egy időtartamban, mikor és mennyit üzemeljen a hűtőberendezés! Ha valaki érzékeny a klímára, időzítse a hűtés idejére az ebéd- vagy kávészünetét!

A munkaállomásokat úgy érdemes kialakítani, hogy a légáramlat ne fújjon rá senkire!

Érdemes még a munkakezdés előtt lehűteni a helyiséget, hogy ne intenzív hűtéssel kelljen kezdeni a napot.

Aki túl érzékeny a klímára vagy nem bírja sokáig elviselni a hideget, vigyen magával a munkahelyére egy sálat, pulóvert vagy mellényt, hogy védje magát a hűvösebb levegő ellen!

Éjszaka is hűsöljünk?

Gyakori kérdés a nyári szezonban, hogy éjszakára is lehűtsük-e a lakást. Az alváshoz optimális belső hőmérsékletet a szakértők általában 18 és 20 fok között ajánlják. Kutatások szerint a túlzott hideg negatívan befolyásolhatja az alvás minőségét, míg a meleg kevésbé. Ezért éjszaka kiemelten fontos megfelelő hőmérsékletet beállítani. Általában javasolt legfeljebb 5-7 fokkal lejjebb venni a hőmérsékletet, figyelembe véve, hogy éjszaka általában hűvösebb lesz odakint.

Öntanuló vezérlés a légkondicionálásában

Ideális választás lehet otthoni légkondicionálásra a 2023-as évi Gree termékpaletta legújabb modellje, a Gree Smart R. Ez a forradalmian új fejlesztésű klímaberendezés az energiahatékonyság jegyében számos újdonságot rejt magában, miközben a pénztárcánkra is vigyáz. A mesterséges intelligencia egyesíti a Deep Q-Learning és az Expert System Theory technológiákat, melyek lehetővé teszik a légkondicionáló alkalmazkodását a környezeti paraméterekhez. A rendszer offline állapotban is képes interaktívan tanulni, és minél hosszabb az algoritmus öntanulási ideje, annál hatékonyabbá válik a vezérlési stratégia. A Gree-AI technológia évente minimum 10 százalékkal, hosszú távon pedig akár 20 százalékkal is csökkentheti az energiafelhasználást, továbbá maximalizálja a felhasználói komfortérzetet.

Használjuk az eszköz előre beállított időzítőjét vagy a légkondicionáló “Sleep” funkcióját. Így elérhetjük, hogy ébredés előtt az optimális 20-22 fokos hőmérséklet legyen beállítva. Ha felkelés után azt tapasztaljuk, hogy a bőrünk szárazabb vagy az orrunk bedugult, a következő alkalommal állítsuk át a ventilátor erősségét vagy emeljük meg a hőmérsékletet. Mivel a Smart R már alapvetően is a Gree termékpaletta egyik legcsendesebb modellje, az innováció megtestesítőjeként a klímaberendezés alap üzemi zajszintje még tovább csökkenthető. A csendes kültéri üzemmód funkciót választva a légkondicionáló 40dB hangnyomásszinten képes üzemelni, míg a csendes beltéri üzemmód akár 19dB hangnyomásszintet eredményez. Ezáltal a még rossz alvók is pihentető éjszakákra számíthatnak, nem kell tartaniuk az apróbb zavaró klíma hanghatásoktól sem, sőt az aggódó szomszédok is örömmel fogják nyugtázni a klímaválasztást.