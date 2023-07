Ájultra verték a kecskeméti diszkóban, majd a sínekre fektették, ahol halálra gázolta a vonat

Előre kitervelt, aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt emeltek vádat két férfival szemben, akik 2000-ben, egy kecskeméti diszkóban eszméletlenre vertek egy férfit, majd a közeli sínek közé fektették, hogy vonatbalesetnek álcázzák a halálát.

A vádirat szerint mindkét vádlott kidobóként dolgozott egy kecskeméti diszkóban, ahová 2000. október 1-én, hajnalban vendégként ment be a sértett férfi. Nem sokkal később az egyik kidobó ki akarta küldeni, ezért

A vitára a kidobó társa is felfigyelt, végül két oldalról karon ragadták a sértettet, és a bejárathoz vezették, eközben többször is megütötték. A szórakozóhelyről kiérve tovább bántalmazták a férfit, a fejét egy viperával többször is megütötték, amitől eszméletét vesztette.

A két vádlott a bántalmazás miatti büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében úgy döntött, hogy nem hagyják életben a sértettet, ezért az eszméletlen férfit a közeli vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették olyan testhelyzetben, mintha aludna.

A sorsára hagyott sértettet nem sokkal később egy menetrend szerinti vonat elgázolta, amitől a férfi a helyszínen azonnal életét vesztette.

Kapcsolódó tartalom

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a két férfit előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettével vádolja, velük szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

A kiemelt kép illusztráció.

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség