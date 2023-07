Ismét viharosra fordul az időjárás

Ismét záporosra, zivatarosra fordul az időjárás, szerdán ismét kialakulhatnak heves zivatarok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd délutáni videójából.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Simon Gergő meteorológus elmondta: ismét záporosra, zivatarosra fordul az időjárás. Több hullámban érkeznek majd záporok, zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak.

Hozzátette: kedd éjszaka eleinte még csak fátyolfelhők borítják be az eget, majd egyre több gomolyfelhő képződik. Az éjszaka első felében nyugat felől záporok, zivatarok sodródhatnak be az ország fölé.

Szerdán hajnalban azonban erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés és az északnyugat-délkelet vonal mentén több helyütt alakulhatnak majd ki záporok, zivatarok, sőt a reggeli órákban akár heves zivatarok is lehetnek. A minimumhőmérséklet 18-21 Celsius-fok között várható. A délelőtti órákban további záporok, zivatarok vonulnak majd délkelet felé, de a déli órákban csökken a számuk.

Hozzátette: a nap második felében az ország nyugati, délnyugati, illetve északkeleti felén kiválóak lesznek a feltételek a heves zivatarok kialakulásához, sőt ezek a zivatarok akár rendszerbe is szerveződhetnek, és egy-egy heves zivatar is kialakulhat. A zivatarok továbbra is az északnyugat-délkelet tengelyen haladnak majd tovább. A zivatarokat a szél megerősödése, jégeső kísérheti, egy-egy cellában viharos széllökések is előfordulhatnak.

Szerdán a csúcshőmérséklet általában 30-35 fok között várható, az ország déli felén lesz a melegebb.